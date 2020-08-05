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سيوة تواجه كورونا بتعقيم شوارعها ومنشآتها

كتب:

محمد بخات
07:09 م | الأربعاء 05 أغسطس 2020
رش شوارع سيوة

رش شوارع سيوة

أعلن اللواء وفائي عبدالفتاح الحصيوي رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم الأربعاء، تنظيم حملة مكبرة لرش وتطهير الشوارع الرئيسية والفرعية والأرصفة مناطق مجلس المدينه، وقسم الشرطه، والمعهد الأزهري، ومدخل المدينة.

وقال "الحصيوي" إنه سيتم تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة بالمناطق المسجد الكبير، وميدان السوق، وأنور السادات، وابن بيتك، وأبوسلمان، والدكرور، كما تم ردم البرك والمستنقعات بمنطقة الرمل وذلك باستخدام معدات وسيارات وعمال النظافة بمجلس مدينة سيوة، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار إلى استمرار تطبيق حزمة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وتكثيف الجهود فى أعمال الرش والتطهير للشوارع والأرصفة وواجهات المحلات والمبانى والمنشآت العامة والحكومية بنطاق المدن والمراكز بمحافظة مطروح.

 

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