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الجيش الليبي: جاهزون للتصدي لأي هجوم من قبل مرتزقة تركيا على سرت

كتب:

وكالات
01:48 م | الأحد 02 أغسطس 2020
الجيش الوطني الليبي

الجيش الوطني الليبي

قال الجيش الوطني الليبي إنه جاهز للتصدي لأي هجوم من قبل مرتزقة تركيا على سرت، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

وأفادت مصادر عسكرية ليبية لـ "سكاي نيوز عربية"، اندلاع تظاهرات في طرابلس للمطالبة بخروج المرتزقة الأجانب وضد انفلات الميليشيات، بالإضافة إلى اندلاع خلافات واشتباكات بين الميليشيات الموالية لوزير داخلية حكومة السراج فتحي باشاغا، والميليشيات الموالية لقائد المنطقة العسكرية الغربية التابعة للسراج أسامة الجويلي.

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