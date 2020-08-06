الطقس اليوم الخميس 6-8-2020 في مصر والدول العربية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني، توقعات حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 6 أغسطس الحالي، على مختلف أنحاء الجمهورية نهارا وليلا.

الطقس في مصر

وأوضحت الهيئة أنّه يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري نهارا ومعتدل ليلا، معتدل على السواحل الشمالية نهارا ولطيف ليلا، أما على شمال الصعيد حار صباحا معتدل ليلا، وجنوب الصعيد شديد الحرارة نهارا.

أما الرياح فمعتدلة تنشط أحيانًا، كما أوضحت الهيئة أنّه متوقع أن يكون هناك أمطار خفيفة، غزيرة ورعدية أحيانا بنسبة نحو 20%، على مناطق متفرقة من أقصى جنوب البلاد والرياح تنشط أحيانا وتكون مثيرة للأتربة.

الطقس في الأردن

ووفقًا لإدارة الأرصاد في المملكة الأردنية الهاشمية، تبقى الأجواء صيفية عادية في معظم مناطق المملكة وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في ساعات الصباح، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الطقس في السعودية

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة لغزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد للمرتفعات الجنوبية من منطقة مكة المكرمة كما تشمل السواحل من تلك المناطق.

وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة ومكة المكرمة.