مرشح بالقائمة الوطنية: مجلس الشيوخ سيسرع وتيرة التشريع

قال محمود فيصل، أمين شباب حزب حماة الوطن، مرشح القائمة الوطنية بانتخابات مجلس الشيوخ، إن الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشيوخ تؤكد أنه ذو طبيعة خاصة ومهام مطلوبة في المنظومة التشريعية المقبلة، مشيرا إلى أن هذا المجلس مهم في توطيد دعائم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو أمر يتم بناء عليه العديد من القوانين والتشريعات التي تؤثر في بنيان المجتمع المصري كله.

وأضاف فيصل لـ"الوطن"، أن إعادة مجلس الشيوخ للحياة النيابية ستجعل وتيرة تشريع القوانين المؤثرة في حياة المواطنين أسرع وأكثر دقة وانضباطاً، ما سيقلل احتمالية الطعن عليها، وتكون معبرة عن الوضع الحقيقي للمجتمع.

ونوه بأنه يسعى أن تخرج كل القوانين التي ستتم مناقشتها تحت قبة المجلس بشكل منضبط ومواكبة للعصر الحديث ومعبرة عما يحتاجه المواطن، وما يواجهه من تحديات، والأهم الضمانات الكافية التي لا تجعله معرضاً لأي طعن دستوري أو قانوني يعطل إصداره، وهذا سيكون إحدى المهام الرئيسية لمجلس الشيوخ.