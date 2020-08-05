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محمود مسلم

صرف منحة 3 أشهر لـ1121 أسرة غير مستفيدة من "تكافل وكرامة"  

كتب:

سمر عبد الرحمن
06:34 م | الأربعاء 05 أغسطس 2020
السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي في كفر الشيخ

السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي في كفر الشيخ

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المحاسب سيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، صرف منحة 3 أشهر مقدمة من برنامج الغذاء العالمي لغير المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، وعددهم 1121 أسرة، نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، وبحد أدنى طفلين لكل أسرة.

وقالت المديرية، في بيان أرسلته المحافظة، اليوم الأربعاء، إنه في إطار سعي وزارة التضامن الاجتماعي لتخفيف العبء عن المواطنين من آثار جائحة كورونا "كوفيد 19"، تم إرسال أسماء غير المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، عن طريق الوزارة إلى منظمة الغذاء العالمية وسيتم صرف لكل أسرة 400 جنيه لمدة 3 أشهر عن طريق منافذ فوري بالرقم القومي.

 

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