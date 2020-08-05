"كفر الشيخ" تتقدم 90 مركزا عالميا في التصنيف الإسباني للجامعات

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، ظهور الجامعة في المركز 2106 في تصنيف الجامعات الإسباني "Ranking Web of Universities"، والذي يصدر كل 6 أشهر.

وذكر أن الجامعة تقدمت بنحو 90 مركزًا عالميًا في هذا التصنيف، مقارنة بالمركز 2196 في تصنيف يناير الماضي، ما يعد إنجازًا لإدارة وأسرة الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة، أن التقدم الذي أحرزته الجامعة في التصنيفات الدولية هو نتاج جهود إدارة الجامعة، ووجه الشكر إلى القيادات الأكاديمية بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والعاملين، والقائمين على تحديث وتطوير الصفحة الإليكترونية للجامعة والقائمين على التصنيف.