 قبل ساعات من فتح التسجيل.. تعرف على خطوات حجز درّاجات الشباب المدعمة

تستعد وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع، لطرح المرحلة الثانية من دراجات المبادرة القومية "دراجتك - صحتك" تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في نشرها بين أفراد المجتمع المصري.

وتشهد المرحلة الثانية التي من المرتقب طرح الدرجات خلالها قريبا ، 1400 دراجة جديدة بالسعر المدعم والأرخص من أسعار السوق المحلي ، ليصبح اجمالي الدراجات المدعمة التي تم طرحها حتى الآن 2400 دراجة.

ومن المنتظر أن تعلن الوزارة عن فتح باب التسجيل لحجز الدراجات لجميع الفئات في الساعة 8 مساء، وفتح اللينك المخصص الدخول عليه، للحجز بعد اعتماده مباشرة من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

"الوطن" تنشر خطوات التسجيل للحجز كما يلي:

1- الدخول على موقع الوزارة من خلال اللينك المخصص لمبادرة "دراجتك - صحتك".

2- إدخال بيانات الشخص الراغب في الحصول على الدراجة من واقع بطاقة الرقم القومي.

3- إدخال الرقم القومي للراغب في الحجز.

4- إدخال رقم الهاتف "محمول ومنزلي ".

5- كتابة الإيميل الإلكتروني للراغب في الحجز.

6- إدخال عنوان الراغب في الحجز كما هو في بطاقة الرقم القومي.

7- اختيار خانة حجز دراجة.

8- اختيار خانة نوع الدراجة ( الجبلي وثمنها 1932 جنيها) ووضع العلامة أمامها أو خانة (الدراجة الهايبرد وهي الخاصة بالرياضيين وثمنها 2300 جنيه).

9- الضغط على خانة إرسال والتأكد من ظهور عبارة تم الإرسال.

جدير بالذكر أن هناك مستويات ومقاسات مختلفة للدراجات ومتواجدة في كل المحافظات، وذلك بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والهيئة العربية للتصنيع، ويكون السداد بالدفع الفوري "كاش" من منفذ البيع بالجزيرة، وبالتقسيط من خلال أحد البنوك الوطنية على رقم حساب تحدده الوزارة سيتم ارساله على الايميل الخاص بصاحب طلب الحجز أو رسالة "sms" على هاتفه المحمول.

وتأتي هذه المبادرة في إطار خطة الدولة للتعايش مع ازمة فيروس كورونا المستجد للمساهمة في التباعد الاجتماعي وتجنب العدوى، وتشجيع المواطنين على استخدام الدراجة في حياتهم اليومية من خلال توفيرها بسعر أقل من سعر السوق وبتسهيلات في السداد.