أبوسريع إمام مرشح إئتلاف الاحزاب الوطنية بالقليوبية لـ"الوطن": المشاركة واجب وطني

قال أبوسريع أبوسريع إمام، وشهرته أبوسريع إمام، الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام مرشح مجلس الشيوخ عن تحالف الأحزاب الوطنية عن حزب الشعب الجمهوري، إن المشاركة في التصويت واجب وطني لاستكمال الاستحقاقات السياسية، والوقوف خلف القيادة السياسية لمحاربة أعداء الوطن واستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أبوسريع الذي يتولى أمانة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقليوبية أيضا، إن الناخب عليه اختيار 6 مرشحين فقط على المقاعد الفردية، مشيرا إلى أن من يقول أن الانتخابات محسومة خاطئ وكاذب ومجلس الشيوخ علامة فارقة في تاريخ الحياة النيابية، والأهم والأخطر في هذه المرحلة.

وإلى نص الحوار:

- ما هي السيرة الذاتية لك كمرشح؟

أنا من مواليد القليوبية، وأعمل مديرا لتحرير جريدة الأهرام ورئيسا لمجلس إدارة جميعة الصحفيين والإعلاميين بالقليوبية، ومحاضر بالهيئة العامة للاستعلامات، ومؤسس أول جريدة تخصصت في أخبار القليوبية، وأعد من القيادات الحزبية المتميزة ولي مساهمات كثيرة في العمل العام والتطوعي ومشاركات كثيرة في مختلف مجالات العمل الخيري والمجتمعي والتطوعي.

- ما هو الدافع الأول وراء ترشحك واختيارك ضمن قائمة ائتلاف الأحزاب الوطنية بقيادة حزب مستقبل وطن؟ّ

السعي لترسيخ مبادئ لنعيش حاضر أفضل للمواطن ومستقبل أفضل لأولاده، ولن أتخلي عن دعم أبناء القليوبية لمستقبل أفضل وللوصول إلى مجتمع سوي.

- كان لك تجربة مميزة في خوض انتخابات الشورى في مواجهة جماعة الإخوان المحظورة؟

نعم.. بالفعل خضت معركة انتخابية شرسة في 2012 أمام مرشح الجماعة لانتخابات مجلس الشوري وكدت أن أحصل على المقعد ولكن تدخل الجماعة والمال السياسي حال دون ذلك حيث واجهت حربا شرسة من كوادر الجماعة حتى لايخسروا المقعد ودخلت الإعادة أمام مرشحهم واستطعت الحصول على أصوات أكبر في معاقله وقريته مسقط رأسه ولكن أساليب الجماعة ساهمت في اقتناص المقعد لمصلحتهم.

- ما هو البرنامج الانتخابي الخاص بك لخوض انتخابات مجلس الشيوخ؟

يعتمد برنامجي الانتخابي المعلن على أفعال لا أقوال فالبرنامج يتضمن الخدمة بصدق والوفاء ابتغاء لوجه الله حبا في فعل الخير، بجانب العمل على دعم المشروعات الصغيرة للشباب، وإنشاء المصانع الصغيرة، ودعم الصناعات التكاملية وتفعيل دور المرأة وتوسيع خدمات الصرف الصحي في القرى وحل مشاكل المشروعات المتعثرة، والعمل على التوسع في مشروعات الإسكان للشباب وتحسين وسائل المواصلات وتفعيل دور الوحدات الصحية وتطوير التعليم.

- كيف تتغلب على عدم عقد المؤتمرات والتجمعات بسبب فيروس كورونا وظروف الدعاية الاستثنائية؟

نعتمد خلال الفترة الحالية في الدعاية لانتخابات مجلس الشيوخ من خلال الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي بديلًا للفعاليات التقليدية المتمثلة في المؤتمرات والتجمعات الجماهيرية والتي قيدتها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بجانب الجولات الميدانية وحملات طرق الأبواب وزيارات لكبار العائلات في منازلهم ومؤتمرات صغيرة للحملات في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

- هل هناك دور للمال السياسي في هذه الانتخابات؟

المال السياسى من المخالفات التي لا تعطى للمواطن حق التعبير والنقد وحرية الاختيار لأفضل من يمثله ومخالف للديمقراطية والقوانين وليس القوانين وفقط، وليس هناك مساواة بين من يملك المال السياسى ومن لا يملك حال استخدامه واعتقد أنه لن يكون له دور في هذه المرحلة، ومشاركة المواطنين فى الشأن العام دون أي مخاوف، والمشاركة هي الضمانة الوحيدة لمواجهة المال السياسي.

- ما هي رؤيتك لإجراء انتخابات الشيوخ في هذا التوقيت؟

الدولة المصرية قادرة على مواجهة التحديات خارجياً وداخلياً وتمثل ذلك في انتخابات مجلس الشيوخ التي تجرى حالياً استكمالاً لمسيرة الإصلاح الدستورى والتطوير التشريعى، ومصر دولة مؤسسات لن تثنيها الملفات الخارجية عن مواصلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي، والاستمرار في رفع سقف الحماية الاجتماعية للمواطنين، والقائمة الحالية لمجلس الشيوخ ضمت العديد من الرموز والشخصيات الوطنية التى تتمتع بخبرات قانونية وسياسية وثقافية عالية ما يعزز من عملها فى خدمة قضايا الوطن والمواطن تحت قبة مجلس الشيوخ.

- كيف قرأت اختصاصات مجلس الشيوخ وفقاً للدستور؟

أعتقد أن المجلس يقع على عاتقه الدراسة المتأنية لكل القرارات ومشروعات القوانين والموضوعات التى تحال إليه، وأعتقد أن المجلس سيكون معاوناً لرئيس الجمهورية فى اتخاذ قرارات متعلقة بالسياسة العامة للدولة حيث حدد قانون مجلس الشيوخ، ثمانية اختصاصات محددة لمجلس الشيوخ، وهى الاختصاصات التى جاءت فى أحكام الدستور، ومن قراءة هذه الاختصاصات نخلص إلى أن مهام مجلس الشيوخ استشارية، وهو يقوم بدور معاون لمجلس النواب، لأن مجلس الشيوخ يجب أن يضم فئات وشخصيات من المتخصصين علمياً ومهنياً، فقد نص مشروع القانون على أن يختص مجلس الشيوخ بالآتى: دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيع دعائم الديمقراطية، دعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، تعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته، يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، يؤخذ رأيه فى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، يؤخذ رأيه فى معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، يؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، يؤخذ رأيه فيما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية. ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه فى هذه الأمور على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.