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محمود مسلم

رئيس هيئة قناة السويس يكشف تفاصيل مركب على متنه 64 حالة كورونا

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محمد عزالدين
09:39 م | الأربعاء 05 أغسطس 2020
قناة السويس

قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة نجحت في تعزيز مكانتها وكسب ثقة المجتمع الملاحي خلال أزمة فيروس كورونا، موضحا أنه جرى الاستعانة بقاطرة أمامية لإرشاد السفينة وأخرى خلفها على متنها مرشدون متخصصون.

وأضاف "ربيع" خلال لقاء ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية دينا سالم، أن هناك مركبا كان على متنها مصابون بفيروس كورونا، لافتا إلى أنه يجرى التنسيق مع وزارة الصحة والحجر الصحي لكيفية التعامل معها.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن المركب كانت قادمة من الجنوب للشمال على متنها 64 حالة كورونا، وتم نقلهم للحجر الصحي بالسويس، والذي نصح بعدم صعود أحد على المركب.    

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