بالجولات المكثفة ورسائل فيسبوك.. مرشحو الشيوخ بالقليوبية يكثفون الدعاية

اشتعلت معركة انتخابات مجلس الشيوخ فى القليوبية وسط منافسة بين 60 مرشحا على 6 مقاعد فردية مخصصة للمحافظة مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الأسبوع المقبل، وقبيل نهاية مرحلة الدعاية الانتخابية وبدء الصمت الانتخابي، ظهر السبت المقبل، حيث كثف المرشحون من إطلاق الرسائل التي تطالب الناخبين الخروج للتصويت من خلال الجولات الميدانية والمسيرات وبث فيديوهات لأهالى الدوائر من خلال حملاتهم لدعوتهم للمشاركة وتأييدهم.

وأطلق حزب مستقبل وطن بالقليوبية ومرشحيه ممثلي إئتلاف الأحزاب الوطنية والذي يضم 5 مرشحين من الحزب وأبوسريع غمام مرشح الحزب الجمهوري رقم 6 رمز الصاروخ حملة لدعوة الناخبين للخروج والمشاركة، وركز مرشحو الائتلاف في لقاءاتهم ورسائلهم ومسيراتهم على دعوة الناخبين للخروج والحشد أمام اللجان، لأن ذلك الضمانة الحقيقية لتحقيق الديمقراطية وتقديم عرس انتخابي لم تشهده مصر من قبل.

ودفع المرشحون بالسيارات التي جابت القرى والمدن لدعوة الناخبين للخروج والمشاركة في الانتخابات واختيار من يصلح حتى تعبر نتيجة الانتخابات عن الإرادة الشعبية.

وقال أبوسريع إمام مرشح ائتلاف الأحزاب الوطنية، إنه جرى تشكيل غرفة عمليات للائتلاف لمتابعة الحشد وحث المواطنين على الخروج للتصويت.

وطالب إمام الناخبين بالتدقيق واختيار مرشح يملك الخبرة والكفاءة والقدرة على المشاركة فى التشريعات التي تمس حياة المواطن.

وقال المرشح سمير البيومي، مرشح الائتلاف رقم 2 رمز الكتاب إن المشاركة في التصويت واجب وطني لاستكمال الاستحقاقات السياسية والوقوف خلف القيادة السياسية لمحاربة أعداء الوطن واستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن الناخب عليه اختيار 6 مرشحين.

وأطلقت المرشحة دعاء سلام عن حزب المؤتمر رمز المركب دعوات للمشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخلال جولاتها المستمرة في قرى ومراكز الدائرة لدعوة الناخبين للخروج للتصويت بصرف النظر عن اختيار مرشح بعينه.

ودعت سلام جموع الشعب المصري للنزول إلى لجان الانتخابات وصناديق الاقتراع للتعبير عن رأيهم بحرية ووصفت ذلك الفعل بأنه ركيزة ودعامة كبيرة لترسيخ مبادئ الديموقراطية.

وأشارت إلى أن المشاركة في الانتخابات في حد ذاتها هي فرصة لكل فرد يعيش على أرض هذه البلد تجعله يشعر بالفخر ويسعد وهو يرى صوته يصنع الفارق في تغيير مسار بلاده إلى الأحسن والعبور بها إلى بر الأمان.

فيما شهد حزب حماة الوطن والذي دفع بـ 4 مرشحين يمثلون 4 قطاعات هامة في القليوبية لانتزاع 4 مقاعد من 6 يجرى التنافس عليهم في دائرة القليوبية تحركات مكثفة لمرشحيه، عبدالحكيم شداد ومروة غريب، وعمرو الزيني، واللواء صلاح التهامي الذين اكدوا في عدد من اللقاءات والجولات على ضرورة التماسك والتكاتف بين المصريين للعبور بمصر الي بر الأمان.

فيما قالت المرشحة مروة غريب، رمز التاج الذهبي مدير كهرباء قها مرشحة الحزب، إن بلدنا في أمس الحاجة إلينا في هذا الوقت وإلى سواعدنا لكي نعمل وننتج ونعبر إلى المزيد من التقدم والازدهار.

على مستوى التربيطات في مواجهة تحالف إئتلاف الأحزاب الوطنية بقيادة مستقبل وطن بدأ المستقلون العمل على مبدأ "الجيران لبعضها" حيث سعى كل مرشح لمواجهة اتساع الداوئر بطلب الدعم والتنسيق من المرشحين في القرى المجاورة له أو قريته كما حدث مع المرشح عبدالحكيم شداد "المحامى" ابن قرية طنان بقليوب مرشح حزب حماة الوطن الذي نظم مسيرة كبيرة يرافقه المرشحة الدكتورة وفاء نعيم "مستقلة"، وابنة قرية سنديون بنفس المركز حيث قاما الاثنان بعمل مسيرة كبيرة بالقريتين المتجاورتين بحكم الجيره بينهما وسارا الاثنان بشوارع القريتين لكسب تاييد الأهالي.

فيما لجأ عدد من المرشحين لتحالفات في الخفاء مع المرشحين الأقرب له في قريته أو وحدته المحلية أمثال عصام عزوز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الطبية بالهيئة الوطنية للإعلام ابن قرية مرصفا مركز بنها "مستقل" الذي لديه القدرة على الحشد في مرصفا وله قواعد شعبية في شبين القناطر والذي قام بجولات مكوكيه بقرى شبين القناطر وطوخ والخانكه وكفر شكر ويصاحبه عددا كبيرا من العاملين في المجال الاعلامى والذين يمثلون عائلات ايضا بهذه القرى.

فيما يحاول المرشح هاني عقيل حمدان البحيصي من جزيرة بلي والذي عنده قدرة على الحشد في جزيرة بلي وينسق مع محمد حسن سالم عاصي من كفر الصهبي شبين القناطر وكذلك منطقة العربان وصولا لميت كنانه بطوخ والتنسيق مع خالد عرمان مرشح مستقل.