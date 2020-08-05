العاملون بمدرسة نارمر للغات ينعون "ميس سحر": حاضرة في أحزاننا وأفراحنا

نعى العاملون في مدرسة نارمر الحديثة للغات ببالغ الحزن والأسى، زميلتهم سحر زهران وكيلة المدرسة التي توفيت أمس الثلاثاء، داعين لها بالرحمة والمغفرة ولأسرتها بالصبر والسلوان.

وقالت مشيرة محمد الرشيدي مديرة المدرسة، إن الراحلة كانت مثالا لطيبة القلب والإخلاص والتفاني في العمل، وحاضرة في أفراح وأحزان الجميع، وهو ما كان سببا في أن يحبها كل زملائها وطلابها وكل من تعامل معها.

وتقدمت مديرة المدرسة وجميع العاملين بخالص العزاء إلى أسرة الراحلة، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته وينزلها منازل الشهداء والصديقين ويجعل مثواها الجنة.