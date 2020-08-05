مدير "أنباء الشرق الأوسط" ببيروت: الشعب اللبناني أظهر تلاحما كبيرا

قال محمد يحيى، مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في بيروت، إن المكتب في منطقة "الحمراء" ويرى الميناء البحري عبر النظر من النافذة، وعلى بعد 4 كيلو متر من الواقعة.

وأضاف "يحيى"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه وأثناء قيامه بعمله في المكتب شعر بزلزال: "ضربت عيني في الشباك اللي قصادي لقيت دخان برتقالي طالع في السماء، وحصلت خسائر بسيطة في المكتب، والأدوار العليا هي اللي اتعرضت للدمار بشكل أكبر في تمام الساعة 6.10 مساء"، موضحا أن جميع المواطنين تصوروا وجود غارة إسرائيلية نتيجة التوتر بين حزب الله وإسرائيل، بينما تسبب وجود نترات أمونيوم في ذلك الإنفجار.

وأكد أنه ما يجري تداوله حاليا حول الانفجار هو محض تكهنات، ولم تسفر التحريات حتى الآن عن أي جديد، مشيرا إلى أن بيروت باتت مدينة منكوبة والموجة الانفجارية الناتجة عن الانفجار، والمناطق القريبة من لبنان، والمرفأ الرئيسي لكهرباء لبنان قد دمروا بشكل كامل.

وتابع: "الشعب اللبناني أظهر تلاحمًا كبيرًا، والناس بتشارك في إزالة الركام والناس بدأت تساعد في نقل الضحايا عبر سيارتهم الخاصة، والمصاب كبير، والأصداء العالمية ودور مصر في الجسر الجوي اللي عملته لإغاثة الشعب اللبناني هو فعل غير مسبوق، وهذا الحجم من الدمار غير مسبوق ليس له مثيل في السنوات السابقة".