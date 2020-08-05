"ربيع": 9% حصة قناة السويس من إجمالي حركة التجارة العالمية

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن انتظار السفن للعبور من قناة السويس من الشمال للجنوب أو العكس قبل إنشاء قناة السويس الجديدة كان يستغرق حوالي 11 ساعة، لافتا إلى أنه جرى إنشاء 4 قنوات جانبية لتوصيل القناة الجديدة بالقديمة، لعبور سفن الخدمات والمرشدين.

وأضاف "ربيع" خلال لقاء ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية دينا سالم، أنه يجري عبور 25% من حجم عبور الحاويات في العالم، كما أن 9% حصة قناة السويس من إجمالي حركة التجارة العالمية، كما أن 100% نصيب القناة من حركة عبور الحاويات من أوروبا لآسيا.

وأشار إلى أنه جرى وضع تخفيضات للسفن القادمة من غرب أوروبا لشرق آسيا بنسبة 17% بسبب أزمة كورونا، وجرى وضع تخفيضات للسفن القادمة من الساحل الشرقي للولايات المتحدة لشرق آسيا بنسبة 75% وهذه نسبة كبيرة جدًا، موضحا أنه جرى اجتذاب 150 سفينة جديدة خلال أزمة كورونا لم تكن تمر في قناة السويس.