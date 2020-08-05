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حظك اليوم الأربعاء 5-8-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:15 ص | الأربعاء 05 أغسطس 2020
حظك اليوم برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو

 مولود برج الدلو يقدس العلاقات الأسرية، ويحب الخير ويحاول أن يشارك فى الأعمال التطوعية بشكل مستمر، وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يجعلك مشتتا بعض الشيء، وعليك أن تراجع خطواتك جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

اليوم اعتنِ بأقوالك وحافظ على مشاعر من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو اللاعب لويس سواريز، ويوافق تاريخ ميلاده 24 يناير.

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