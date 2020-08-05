حظك اليوم الأربعاء 5-8-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج القوس يحب قضاء وقتًا أطول مع شريك الحياة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر معاكس في منزلك الرابع.. لا تستسلم للقلق وهدئ من روعك لتحسن التصرف.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يدفعك للتعنت والرغبة في فرض آرائك وينصحك الفلك أن تسترخي ولا تدع الروح التشاؤمية تسيطر عليك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجم العالمي براد بيت، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.