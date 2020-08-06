حظك اليوم الخميس 6-8-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

يميل بعض مواليد برج العذراء إلى النقد وعدم اتخاذ القرار سريعا، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك قد يضع العراقيل في طريقك، لا تتسرع اليوم في إظهار غضبك وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حافظ على هدوء أعصابك في علاقتك بمن تحب أو بشريك حياتك.. لا ترفض الحوار معه وكن متفهما ولا تسمح بالتدخل في شئونك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة رجاء الجداوي، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.