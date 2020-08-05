قناة السويس: عدد السفن العابرة ارتفع 8% خلال أزمة كورونا

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه جرى وضع تخفيضات للسفن القادمة من غرب أوروبا لشرق آسيا بنسبة 17% بسبب أزمة كورونا، كما جرى وضع تخفيضات للسفن القادمة من الساحل الشرقي للولايات المتحدة لشرق آسيا بنسبة 75% وهذه نسبة كبيرة جدًا.

وأضاف "ربيع" خلال لقاء ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية دينا سالم، أنه جرى اجتذاب 150 سفينة جديدة خلال أزمة كورونا لم تكن تمر في قناة السويس، كما جرى منح تخفيضات للسفن الفارغة العابرة لقناة السويس لجذب خطوط ملاحية جديدة.

وأشار إلى أن عدد السفن العابرة للقناة ارتفع بنسبة 8% خلال أزمة فيروس كورونا، لافتا إلى أن قناة السويس نجحت في تعزيز مكانتها وكسب ثقة المجتمع الملاحي خلال أزمة كورونا.