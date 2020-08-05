تعرف على طرازات السيارات المرتفعة أسعارها خلال يوليو الماضي

شهد سوق السيارات خلال شهر يوليو الماضي انخفاض العديد من الطرازات المختلفة من السيارات، بالإضافة إلى ظهور "الأوفر برايس"، والتي كانت من أبرز تلك الطرازات.

ارتفعت أسعار شيفرولية "كابتيفا" والتي جرى طرحها لأول مرة خلال مايو الماضي من العام الجاري 2020، بعدما أعلنت شركة "المنصور للسيارات" الوكيل المحلي للعلامة التجارية "شيفرولية" في مصر، عن توافر الجيل الثاني والجديد كليًا من سيارة "شيفرولية كابتيفا" 2020، من خلال فيديو على منصة Zoom العالمية تماشيًا مع إجراءات الدولة للحد من التجمعات، بحضور إدارة شركتي جنرال موتورز مصر والمنصور للسيارات.

وجرى الكشف عن السيارة الجديدة كليًا "شيفروليه كابتيفا" التي تنتمي لفئة السيارت الـ SUV الرياضية متعدة الاستخدامات، بأسعار تبدأ من( 309.990 جنيه مصري للفئة الأولى، و339.990 جنيه للفئة الثانية، و359.990 جنيه للفئة الثالثة، و379.990 جنيه لفئة Premier سباعية المقاعد).

وبعد فترة قليلة من طرحها لأول مرة بالسوق المصرية، جرى الإعلان من قبل "المنصور للسيارات" عن زيادة في أسعار "كابتيفا" بقيم تراوحت ما بين 5 إلى 10 ألاف جنيه، وبالأمس جرى الإعلان مجددًا عن زيادة جديدة قيمتها 5 آلاف جنيه على أسعار السيارة، لتصل الأسعار إلى (الفئة القياسية من السيارة 324.990 جنيه، والفئة الثانية بـ349.990 جنيه، والفئة الثالثة بـ369.990 جنيه، أما الفئة الرابعة بـ 389.990 جنيه).

وأعلنت شركة "المنصور للسيارات" الوكيل المحلي للعلامات التجارية (شيفروليه، أوبل، أم جي) في السوق المصرية، زيادة أسعار سيارات "أوبيل أسترا" و"وأوبل كروس لاند" موديل 2020، بقيمة 5 آلاف جنيه.

وجاءت الأسعار الجديدة بعد ارتفاع الأسعار، حيث أصبح سعر سيارة "أوبل أسترا" 304.990 جنيها مصريا، وسعر "أوبل كروس لاند" الفئة الأولى 324.990 جنيها، والفئة الثانية 349.990 جنيها.

وأعلن وكيل العلامة الفرنسية "رينو" لصناعة السيارات، عن قائمة الأسعار الجديدة الخاصة بسيارات رينو موديل عام 2021، والتي ارتفعت أسعارها بزيادة 5 آلاف جنيه عن السعر الخاص بعام 2020، وجاءت الأسعار كالآتي:

-رينو لوجان مانويل فئة أولي بـ 169 ألف جنيه.

-رينو لوجان مانيوال فئة ثانية بـ 183 ألف جنيه.

-رينو لوجان أوتوماتيك فئة ثالثة A/T-E1 بـ 193 ألف جنيه.

-رينو لوجان أوتوماتيك فئة رابعة A/T-E2 بـ 203 آلاف جنيه.

-رينو لوجان أوتوماتيك فئة رابعة A/T-E3 بـ 216 ألف جنيه.

-رينو لوجان أوتوماتيك فئة خامسة A/T-E3+ بـ 226 ألف جنيه.

وأعلن الوكيل عن زيادة وصلت إلى 3500 جنيه على فئة لوجان المتوفر بها تقنية "NAV" ليصل سعرها إلى 229.500 جنيه.

وجاءت أسعار سيارة رينو "سانديرو" بقيمة 213 ألف جنيه، و"ستيب واي" وصلت إلى 239.500 جنيه، ووصلت قيمتها المالية في النسخة ذات تقنية "NAV" إلى 243 ألف جنيه.

وأعلن غبور أوتو وكيل العلامة هيوناي الكورية في مصر عن أسعار جديدة لسيارة توسان طراز 2021.

وحصلت السيارة على زيادة وصلت إلى 3000 جنيه لكل فئة من فئات التوسان عن أسعار طراز العام الماضي 2020 وجائت أسعارها كالتالي.

هيونداي توسان GL FACELIFT بسعر 2021 437.99 جنيه.

هيونداي توسان GL FACELIFT بسعر 407.99 جنيه.

هيونداي توسان GLS PLUS FACELIFT بسعر 407.99 جنيه.

هيونداي توسان GLS FULL LOADED FACELIFT بسعر 487.99 جنيه.

هيونداي توسان GLS FULL LOADED RED BACK FACELIFT بسعر 492.99 جنيه.

هيونداي توسان TURBO GDI MIDLINE FACELIFT بسعر 462.99 جنيه.

هيونداي توسان TURBO GDI TOPLINE FACELIFT بسعر 512.99 جنيه.

هيونداي توسان TURBO GDI TOPLINE RED BACK FACELIFT بسعر 517.99 جنيه.

هيونداي توسان TURBO GDI LIMITED FACELIFT بسعر 557.900 جنيه.

هيونداي توسان TURBO GDI LIMITED RED BACK FACELIFT بسعر 562.900 جنيه.

-أوتوماتيك فئة أولى تبدأ من 252.900 جنيه.

-أوتوماتيك فئة ثانية تبدأ من 287.900 جنيه .

-هاتشباك أوتوماتيك فئة أولى تبدأ من 272.900 جنيه.

-هاتشباك أوتوماتيك فئة ثانية تبدأ من 312.900 جنيه.

وتمكنت ظاهرة"الأوفر برايس من فيات تيبو طراز 2021 بعدد إعلان عن طرحها بالأسواق بزيادة ألفين و3 آلاف جنيه عن سعرها لموديل 2020، وذلك حسب السعر الرسمى لشركة دينامكس الوكيل لشركة FCA .

وبعد الإعلان عن زيادة الأسعار، رفع الموزعون والتجار أسعار الموديلات بزيادة على السعر الرسمى بقيمة تتراوح بين 10 إلى 16 ألف جنيه، للاستلام الفوري، وفي حالة الحجز تصل المدة إلى 3 أشهر.

كانت الأسعار الرسمية التي أعلن عنها الوكيل "دايناميكس أوتو" لطراز "تيبو" موديل 2021، كالتالي:

-مانويل فئة أولى تبدأ أسعارها من 191.900 جنيه مصري.

-مانيوال فئة ثانية تبدأ من 206.900 جنيه.

-أوتوماتيك فئة أولى تبدأ من 252.900 جنيه.

-أوتوماتيك فئة ثانية تبدأ من 287.900 جنيه.

-هاتشباك أوتوماتيك فئة أولى تبدأ من 272.900 جنيه.

-هاتشباك أوتوماتيك فئة ثانية تبدأ من 312.900 جنيه.