هيونداي موتور تفوز بجائزتي التنقل في المستقبل لعام 2020

فازت شركة هيونداي موتور بجائزتي التنقل في المستقبل لعام 2020 (FMOTY) لـ شاحنة HDC-6 NEPTUNE والسكوتر الإلكتروني المدمج في الشركة.

وجرى تأسيس الجوائز من قبل كلية الدراسات العليا للمعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا (KAIST) للنقل الأخضر في عام 2019، وتقدر الجوائز المركبات المفاهيمية التي تقدم مساهمات بارزة لمستقبل التنقل.

ومنحت FMOTY شاحنة ثقيلة تعمل بخلايا الوقود تعمل بالهيدروجين HDC-6 NEPTUNE في فئة "العامة والتجارية" والسكوتر الإلكتروني المدمج في فئة "الشخصية".

استوحى تصميم الشاحنة HDC-6 NEPTUNE ، الذي ظهر لأول مرة في معرض أمريكا الشمالية للسيارات التجارية في نوفمبر الماضي، من قطارات السكك الحديدية الشهيرة "آرت ديكو" في الثلاثينيات.

يجسد هذا المفهوم رؤية شركة هيونداي موتور لمستقبل خالٍ من انبعاثات الكربون، حيث تقود الشركة تحولًا نموذجيًا إلى المركبات التجارية الصديقة للبيئة. نظرًا لأنه من المتوقع أن يزداد الطلب على المركبات التجارية الخالية من الكربون والصديقة للبيئة تدريجيًا، أظهر حكام FMOTY دعمًا للمركبة النموذجية الأولى لدمج طاقة خلية وقود الهيدروجين في التسليم التجاري.

يجري اعتبار السكوتر الإلكتروني المدمج، الذي ظهر لأول مرة كنموذج أولي في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) في عام 2017، كخيار للمركبات المستقبلية.

وقال دونغ جين هيون، رئيس مختبر الروبوتات في مجموعة هيونداي موتور: "يوفر السكوتر الإلكتروني المدمج إمكانية التنقل وسهولة الاستخدام ، ويضع معيارًا جديدًا لسوق التنقل الأخير للملايين".

وكشفت شركة هيونداي موتور في ديسمبر الماضي عن خارطة طريقها "إستراتيجية 2025"، والتي بموجبها ستقوم الشركة بتطوير أجهزة التنقل الذكية وخدمات التنقل الذكية باعتبارها الركيزتين الأساسيتين لأعمالها. من المتوقع أن يسهل التآزر بين الركيزتين انتقال الشركة إلى مزود حلول التنقل الذكي.

تهدف شركة هيونداي موتور إلى أن تصبح واحدة من أكبر ثلاث شركات مصنعة في العالم للبطاريات وخلايا الوقود EVs بحلول عام 2025 ووضع الأساس للأعمال القائمة على المنصة.