"هيونداي وأم جي" يحتلان قائمة الأكثر مبيعًا في يونيو 2020

ارتفعت مبيعات سيارات "هيونداي" الملاكي، خلال شهر يونيو 2020، بمبيعات وصلت إلى 1306 مركبة، كما جاءت في الترتيب الأول في قائمة التقرير الصادر عن مركز معلومات سوق السيارات "أميك"، مقارنة بمبيعاتها خلال يونيو من العام الماضي 2019والتي وصلت لـ1306 مركبة .

كما جاءت العلامة الصينية "أم جي" في المركز الثاني ضمن القائمة حيث سجلت خلال يونيو 2020 مبيعات وصلت إلى 1206 مركبة، وفي المركز الثالث جاءت شركة "نيسان" اليابانية والتي وصلت مبيعاتها خلال يونيو 2020 إلى 1203 مركبة، وسجلت بذلك إنخفاضًا في مبيعاتها مقارنة بشهر يونيو 2019 حيث وصلت إلى 1472 مركبة.

كما أوضح تقرير "أميك"، انخفاضًا في مبيعات سيارات "تويوتا" الملاكي والتي وصلت مبيعاتها خلال يونيو 2020 إلى 1043 مركبة، مقارنة بمبيعاتها خلال يونيو 2019 حيث وصلت إلى 1213 مركبة.

وخلال التقرير ظهر ارتفاع نسبي في مبيعات سيارات "شيفروليه" الملاكي، والتي إحتلت المركز الخامس ضمن القائمة بمبيعات وصلت إلى 865 مركبة خلال يونيو 2020، مقارنة بمبيعاتها خلال يونيو 2019 حيث وصلت إلى 789 مركبة .