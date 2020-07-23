بالفيديو.. هيونداي تستعرض أهم مميزات KONA Electric الجديدة

نشرت شركة هيونداي عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، فيديو أهم مميزات سيارة كونا إلكتريك الكهربائية.

وكانت قد وصلت المبيعات التراكمية لشركة KONA Electric إلى 103.719 وحدة حتى 30 يونيو - ما يزيد قليلاً عن عامين منذ إطلاقها في مارس 2018، وشكلت المبيعات خارج سوقها المحلية كوريا أكثر من ثلاثة أرباع الإجمالي المبيعات.

كما حازت شركة KONA Electric على الإشادة على نطاق واسع من حيث نطاق القيادة الرائد في فئتها، وقدرات الشحن السريع، وميزات السلامة والراحة.

بناءً على إرث شركة KONA Electric الناجح، تركز شركة Hyundai Motor Company على جعل التنقل بدون انبعاثات حقيقة واقعة، مما يجعلها جزءًا مهمًا من استراتيجيتها طويلة المدى. بحلول عام 2025، تهدف الشركة إلى بيع 560.000 سيارة كهربائية تعمل بالبطارية.

وتأتي السيارة بعناصر تصميم جريئة وجديدة مع خيارات ألوان متعدة، ومصابيح أمامية LED مميزة ومصابيح خلفية ومصابيح تشغيل نهارية.

كما تأتي بكفاءة عالية 150 كيلووات، وتولد قوة 201 حصان، بالإضافة إلى بطارية ليثيوم أيون ذات جهد عالي 64 كيلو واط بالساعة.

ومن الداخل تم إضافة شاشة لمس عائمة قياسية مع إمكانية Apple Android Auto، ومساعد تفادي الاصطدام الأمامي، ومساعد الحفاظ على المسار، ونظام التحذير من التصادم في الأماكن العمياء.