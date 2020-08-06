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حظك اليوم الخميس 6-8-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:01 ص | الخميس 06 أغسطس 2020
حظك اليوم برج الميزان

حظك اليوم برج الميزان

مولود برج الميزان يحب المخاطرة والمغامرة، ويمتاز بقدرته على التكيُّف والتأقلم، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني 

القمر يقترن بنبتون في منزل العمل والصحة ويجعلك ذلك تبدو نشيطا، ورغم الضغوط تحسن تنظيم وقتك وطاقتك وتنطلق بحماس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

تبدو مستعدا للقيام بواجبك تجاه من حولك ويمكنك أن تؤثر في الجميع.

 

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نرمين ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

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