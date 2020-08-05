27 مرشحا بالمنيا يتنافسون على 5 مقاعد في مجلس الشيوخ

أيام قليلة ويبدأ التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، وبالتحديد بداية من يومي 9 و10 أغسطس للمصريين بالخارج، ويومي 11و12 للمصريين داخل مصر، وذلك بعد أن شهدت الفترة الماضية منافسة شرسة بين المرشحين علي المقاعد الفردية أملًا في حصد أصوات الناخبين.

ويصل عدد المرشحين بالنظام الفردي في المنيا إلى 27 مرشحًا، بينهم 5 عن حزب مستقبل وطن، و4 عن حزب حماة الوطن، و2 عن حزب المؤتمر، و16 مستقل.

وشملت أسماء المرشحين بمحافظة المنيا كلًا من:-

1/ زين العابدين أحمد محمد إبراهيم (مستقبل وطن)- طبيب بشري بمستشفي المنيا الجامعي- وأمين تنظيم حزب مستقبل وطن بالمنيا.

2/ محمد عبدالحفيظ صالح محمود (مستقبل وطن)- مدير الإدارة القانونية بالنبك الأهلي المصري المركز الرئيسي.

3/ طارق حسن محمد مصطفى (مستقبل وطن)- مهندس زراعي حر.

4/ معتز أحمد صفوت أبوزيد أبوطالب (مستقبل وطن)- موظف بمراسم مجلس النواب.

5/ أشرف حسين عشيرى محمد (مستقبل وطن)- محامي بالبنك الزراعي المصري.

6/ محمد محمود عمار أحمد (مستقل)- خبير بدرجة مدير عام بالمديرية المالية لمحافظة المنيا.

7/ حسين محمد محمود عباس (المؤتمر)- حاصل علي ليسانس حقوق.

8/ عمرو حسين حسن حسين (المؤتمر)- كبير مخرجين بدرجة مدير عام- قطاع القنوات الإقليمية- القناة السابعة.

9/ محمد حمدى عبدالستار أحمد( مستقل)- حاصل علي ماجستير في القانون.

10/ جابر خليفه سعد عبدالرحمن (مستقل)- أخصائي بالأزهر بمعهد إبتدائي.

11/ أحمد أبوغنيمه عبدالغنى أبوغنيمه (مستقل)- حاصل علي ماجستير في الدراسات الأفريقيه- قسم السياسية والاقتصاد- ومدير الوحدة الإقتصادية بديوان محافظة المنيا.

12/ خالد عبدالجواد على عمار (مستقل)- محامي حر.

13/ إسماعيل عبدالمالك محمد إسماعيل (مستقل)-مدرس بقسم الإقتصاد الزراعي- المعهد العالي للتعاون الزراعي.

14/ ياسر محمود كامل عبدالعظيم (مستقل)- مدرس بمدرسة الدكتور أحمد مسلم الثانوية بابا البلد بمغاغه.

15/ أنطونيوس نادى أسكندر سليمان (مستقل)- إخصائي تكنولوجيا "ا" بمدرسة منهري الإبتدائية الجديدة بأبوقرقاص

16/ أسماء صابر على خليل (مستقل)- كيميائية بمعهد بحوث صحة الحيوان.

17/ عطا الله يوسف حنا مقار (حماة وطن)- محامي

18/ كرم زكى فرج الله مريانس (مستقل)- محامي حر.

19/ محمد صلاح محمد عيسى (مستقل)- محامي حر.

20/ محمود سعد محمود عبدالعال (حماة الوطن)- رئيس مركز ومدينة سمالوط بالمعاش.

21/ حسين عبدالرحمن عبدالعال يوسف (حماة الوطن)- محامي حر.

22/ عثمان محمد عثمان عبدالجواد القاياتى (مستقل)- باحث برلماني بالمكتب الفني برئاسة مجلس الوزراء.

23/ هشام إبراهيم محمد محمد (مستقل)- بالنيابة الإدارية بالمنيا- قسم ثاني.

24/ شريف نادى موسى دياب (مستقل)- عضو حالي بمجلس النواب عن بندر ملوي.

25/ بدر أنور حبيب حنين (مستقل)- أخصائي اول تكنولجيا التعليم –مدرسة السلام الاعدادية بتان بنزالي طحا.

26/ هشام أحمد عكاشه على (مستقل)- محامي بالبنك الزراعي المصري بالمنيا.

27/ إبراهيم طلعت محمود حسن (حماة الوطن)- مدير الشركة العربية للتجارة والتوريد.