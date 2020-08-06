شروط وموعد بدء التقديم في المدارس الرياضية للبنين 

أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة بالمدارس الاعدادية الثانوية الرياضية بنين للعام الدارسي 2020/2021 بمحافظات القاهرة، الاسكندرية، المنوفية، الشرقية، بورسعيد، بني سويف، المنيا، أسيوط، الفيوم بنين بنات، الجيزة، القليوبية، سوهاج، الأقصر، أسوان للبنين فقط.

وأكدت الوزارة أنه يشترط في المتقدمين أن يكون الطالب ناجحا في الصف السادس الابتدائي ومنقولا للصف الأول الإعدادي، بجانب اجتياز الطالب للكشف الطبي (نظر، صدر، قلب، صورة تحليل دم كاملة ، اختبار الذكاء)، وكذلك اجتياز الاختبارات البدنية والمهارية والثقافة الرياضية.

أشارت الوزارة إلى بدء سحب ملف التقدم للمدارس الرياضية بالمحافظات من يوم السبت 8 أغسطس 2020 ويستمر لمدة ثلاث أسابيع، على أن تنتهي الاختبارات يوم 30 سبتمبر 2020.