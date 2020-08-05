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وزير التعليم: هنرجع هيبة المعلم ومش هنطبع كتب ورقية تاني للثانوية

طارق شوقي: طرح المادة العلمية بصورة رقمية على منصات التعلم

كتب:

شريف سليمان
12:12 ص | الأربعاء 05 أغسطس 2020
الدكتور طارق شوقي

الدكتور طارق شوقي

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن العام المقبل، لن يشهد طباعة أي كتاب ورقي للمرحلة الثانوية، موضحًا أنه سيجري طرح المادة العلمية بصورة رقمية على منصات التعلم، وسيكون الكتاب الورقي موجودًا في صورة "ديجيتال"، بالإضافة إلى كتاب آخر تفاعلي يخدم نفس المادة، ومواد تفاعلية من صور وفيديوهات تشرح نفس المادة على جهاز الطالب.

وأضاف "شوقي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى، أن دور المدرسة سيكون تكميليًا للمواد المتاحة رقميًا، مشددًا على أن دور المعلم لن يكون التلقين مثلما كان في الماضي، بقدر ما سيعطي النصح ويجري نقاشات مع الطلاب.

وتابع: "في الأسابيع المقبلة، سندرب المعلمين بشكل مكثف لكي يتأقلموا على الدور الجديد، حيث سيكون الطالب مسؤولا عن استخدام المواد الإلكترونية والمعلم يجب عليه مساعدته، وسنمنح صلاحيات أكثر لمديري المدارس وموازنات أكبر لمديري المدارس لكي نعيد هيبة المعلم داخل المدرسة".

وأردف: "هنزود صلاحيات المعلمين ونديهم الهيبة اللي يستحقوها، وهذا سيكون كافيًا ويغني عن أي شيء".

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