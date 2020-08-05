43 مرشحا يتنافسون على 6 مقاعد في "الشيوخ" بالدقهلية

أيام قليلة ويبدأ التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، وبالتحديد بداية من يومي 9 و10 أغسطس للمصريين بالخارج، ويومي 11و12 للمصريين داخل مصر، وذلك بعد أن شهدت الفترة الماضية منافسة شرسة بين المرشحين علي المقاعد الفردية أملًا في حصد أصوات الناخبين.

ويتنافس 43 مرشحًا من الأحزاب والمستقلين على 6 مقاعد، من بينهم 6 مرشحين لحزب مستقبل وطن، و29 مرشحًا مستقلًا، و3 مرشحين لحزب حماة الوطن ومرشحين لحزب الوفد، ومرشحين لحزب المؤتمر، ومرشح واحد لحزب الجيل الديمقراطي.

وشملت أسماء المرشحين بمحافظة الدقهلية الآتي:-

1- طارق احمد محمد عبدالهادي.

2- جمال عبد الظاهر محمد إسماعيل خضر.

3- محمد عبد المعطى على السيد.

4- عبده عبده عطيه علي عايشة.

5- ثروت فتح الباب أبو الفتوح محمد احمد العجمي.

6- رضا محمد الحسيني الشافعي.

7- عبدالحميد محمد إبراهيم الإمام.

8- أحمد عبدالستار احمد السيد الإتربي.

9- محمد إسماعيل منصور السيد.

10- أبو المعاطى الباز خليل إبراهيم.

11- حامد محفوظ حامد حماد.

12- محمود محمد صالح احمد محفوظ.

13- أبو المعاطى محمد الدكرورى عبدالله.

14- عوض إبراهيم يوسف الجوهري.

15- محمود السيد صادق أحمد.

16- كمال صلاح الجوهري السيد.

17- أسامه احمد سيد أحمد موافي.

18- أحمد عبدالصمد السيد إبراهيم شريف.

19- بلال عبدالمجيد عبدالمجيد علي السيد علي.

20- عبدالحميد مستجير إبراهيم عمر.

21- تامر عبدالمنعم الزناتى الجنايني.

22- عماد فكرى حسن مصطفى.

23- محمد طلبه محمد احمد نيل.

24- أسامة عبدالفتاح إبراهيم غيث.

25- جمعة عطا محمد أحمد ندا.

26- حسين عبداللطيف حسين على أيوب.

27- السيد مصطفى على الفساخ.

28- حسن محمد محمد السيد الملهاط.

29- هانى محمد عبدالباسط عمر.

30- محمد عبدالكريم حبيب جمعة.

31- أحمد جمال عوض سليمان.

32- فاروق فاورق احمد على.

33- نادر إبراهيم محمد عليوة.

34- محمود مسعد حسن طايلة.

35- أسامة محمد ناصر سالم.

36- عوض الدكروري السيد الدكروري.

37- منال محمد أحمد سلام.

38- محمد المحمدي صديق إسماعيل.

39- جمال محمد عطيه محفوظ.

40- السيد محمد شوقي السيد محمد الغندور.

41- عبدالباسط محمد صالح عبدالعال.

42- هلال الإسلام محمد عبدالونيس السيد.

43- إسلام محمد السعيد السيد سراج.