8 مرشحين بالبحر الأحمر يتنافسون على مقعد واحد بمجلس الشيوخ

أيام قليلة ويبدأ التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، وبالتحديد بداية من يومي 9و10 أغسطس للمصريين بالخارج، ويومي 11و12 للمصريين داخل مصر، وذلك بعد أن شهدت الفترة الماضية منافسة شرسة بين المرشحين علي المقاعد الفردية أملا في خوض أصوات الناخبين.

ويتنافس ثمانية مرشحين في محافظة البحر الأحمر على مقعد وحيد، ثلاثة منهم يمثلون أحزاب "الشعب الجمهوري" و"الوفد" و"المصريين"ن بمعدل مرشح لكل حزب، والخمسة الباقون مستقل

وشملت أسماء المرشحين بمحافظة البحر الأحمر:

1. محمد سعيد الدابى المرشح حزب الشعب الجمهورى "فردي".

2. عبد الله حسن المرشح عن حزب المصريين.

3. محمد عطا مرشح مستقل.

4. عثمان ابو العباس حامد "مستقل".

5. الدكتور أحمد عبد الشافى "مستقل".

6. شاذلي عبداللطيف "مستقل".

7. محمد السيد سليمان "مستقل".

8. شاذلي قرباوي مرشح عن حزب الوفد.