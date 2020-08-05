20 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد بـ"الشيوخ" في كفر الشيخ  

أيام قليلة ويبدأ التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، وبالتحديد بداية من يومي 9 و10 أغسطس للمصريين بالخارج، ويومي 11و12 للمصريين داخل مصر، وذلك بعد أن شهدت الفترة الماضية منافسة شرسة بين المرشحين علي المقاعد الفردية أملًا في حصد أصوات الناخبين.

ويتنافس 20 مرشحاً ما بين مستقلين ومنتمين إلى أحزاب سياسية على 3 مقاعد، منهم 3 عن حزب مستقبل وطن، ومرشحيّن اثنين لحزب النور، ومرشح واحد لحزب حماة الوطن، وآخر عن حزب حزب العربي للعدل والمساواة، ومرشح واحد لحزب الحركة الوطنية، وآخر لحزب أبناء مصر و11 مرشحاً مستقلاً.

كما يخوض 3 مرشحين على نظام القوائم منهم، مرشحيّن اثنين عن حزب مستقبل وطن، وهما المهندس عبد السميع يوسف، نقيب المهندسين في كفر الشيخ، والمهندس عز الدين جودة، رجل الأعمال المعروف، فيما تخوض الدكتورة سلوى الحداد السباق عن حزب الاصلاح والتنمية، وجميعهم يخوضون الانتخابات عن القائمة الوطنية "من أجل مصر".

والمرشحون على النظام الفردي هم:

1- اللواء دكتور عبد العزيز محمد إبراهيم قطاطو، ورمزه "التاج"، مرشح عن عن حزب حماة الوطن.

2- أشرف ممدوح عبد الونيس شعبان، مرشح حزب مستقبل وطن ، ورمزه "الكتاب".

3- اللواء حسن قنديل علي البحيري، حزب مستقبل وطن، و رمزه "القلم".

4- المهندس علي محمد علي العجواني، مرشح حزب مستقبل وطن، وحصل على رمز "سنبلة القمح".

5- العميد مهندس حسن علي خليل، مستقل، رمز "الأسد" وله شعبيته.

6- ممدوح حسني حامد المناخلي "مستقل"، ورمزه "ساعة اليد".

7- محمد إبراهيم منصور، أمين عام حزب النور.

8- السيد مصطفى خليفة، نائب رئيس حزب النور.

9- وليد سليمان، مرشح مستقل، وحصل على رمز "المدفع".

10- محمود محمد عبد الله علي "مستقل"، رمز الصقر.

11- مصطفى محمد راضي "مستقل"، رمز "التمساح".

12- سعيد محمد بسيوني أبو المجد، "مستقل"، رمز "السفينة".

13- برهان أحمد السيد بدوي عن حزب العربي للعدل والمساواة، رمز "برج القاهرة".

14- أحمد أحمد عبد المقصود أبو سعد، عن حزب الحركة الوطنية، رمز "النمر".

15- أحمد عبد المنعم عبده النحراوي، "مستقل" رمز البندقية.

16. محمد عبد الواحد محمد شمس الدين عن حزب أبناء مصر، رمز "الكف".

17- أميرة عبد السلام عبد المجيد محمد زايد "مستقل" رمز "الفراشة".

18- محمد فاروق عبد القادر يوسف "مستقل"، رمز "غصن الزيتون".

19- فتحية عبد المنعم محمود الدشاش "مستقل" رمز "الفنجان".

20- عمرو فوزي عبد الحميد داود "مستقل"، رمز "الأوتوبيس".