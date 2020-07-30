مرشحو كفر الشيخ يكثفون جولاتهم الانتخابية بلا إجراءات وقائية

يكثف مرشحو مجلس الشيوخ، من جولاتهم ومؤتمراتهم الانتخابية، دون اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه عدد من نواب البرلمان الحاليين دعمهم لبعض المرشحن، حيث أعلن اللواء إبراهيم القصاص، عضو مجلس النواب عن دائرة "الحامول- بيلا" وأمين عام حزب حماة الوطن بالمحافظة، دعمه للواء دكتور عبد العزيز قطاطو، مرشح فردي عن الحزب، وابن مدينة بلطيم، وظهر القصاص في مسيرة حاشدة نظمها قطاطو في مدينة البرلس لكسب ثقة الأهالي.

كما ظهر القصاص، في عدد من اللقاءات الجماهية الذي عقدها قطاطو خلال الأيام الماضية، مؤكداً وجود خطة لحشد الناخبين، خاصة وأن مرشح الحزب على مقعد مجلس الشيوخ، يحظى بجماهيرية بين أهالي بلطيم والبرلس والحامول، وهي 3 مدن بها كتلة تصويتية كبيرة.

فيما أعلن عبد الحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب عن قائمة في حب مصر، دعمه لنواب القائمة الوطنية التي تضم مرشحين اثنين من حزب مستقبل وطن وأخرى من حزب الإصلاح والتنمية.

كما أعلن سيد أحمد عيسى، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، دعمه لمرشحي الحزب الـ3، فضلاً عن دعمه للقائمة الوطنية الموحدة.

بينما أعلن اعضاء مجلس النواب، عن حزب النور، دعمهم لمرشحي الحزب، وظهروا خلال اللقاءات المكثفة التي عقدها الحزب على مدار يومين، وبدأ المرشحان في تعليق اللافتات في بعض الأماكن، بينما تعمل صفحة الحزب الرسمية على تكثيف الدعاية الإليكترونية، من خلال إعداد مقاطع فيديو مصورة بالسيرة الذاتية للمرشحين.

وفي السياق نفسه، بدأ المرشحون المستقلون، في الدعاية الانتخابية من خلال الزيارات المنزلية ومحاولة كسب ثقة الأهالي، فضلاَ عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"واتسآب"، في إرسال التهاني للمواطنين في محاولة منهم لكسب ثقتهم، كما فعل المرشح المستقل مصطفى حامد، كما يخوض المرشح وليد سليمان، غمار الانتخابات معتمدا على الشباب وعقد اللقاءات على المقاهي واستخدام الدعاية الإليكترونية.

كما يعقد برهان بدوي، المحامي، لقاءات مصغرة داخل غرف المحامين بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، معتمداً على دعم زملائه المحامين.