8 مرشحين بالبحر الأحمر يتنافسون على مقعد بمجلس الشيوخ

أيام قليلة ويبدأ التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، وبالتحديد بداية من يومي 9 و10 أغسطس للمصريين بالخارج، ويومي 11و12 للمصريين داخل مصر، وذلك بعد أن شهدت الفترة الماضية منافسة شرسة بين المرشحين علي المقاعد الفردية أملًا في حصد أصوات الناخبين.

ويتنافس ثمانية مرشحين على مقعد وحيد، ثلاثة منهم يمثلون أحزاب، منهم ممثلين لحزب الشعب الجمهوري وحزب الوفد وحزب المصريين بمعدل مرشح لكل حزب، والخمسة الباقون مستقلون.

وشملت أسماء المرشحين بمحافظة البحر الأحمر كل من:

1. محمد سعيد الدابي عن حزب الشعب الجمهوري "فردي".

2. عبد الله حسن عن حزب المصريين.

3. محمد عطا "مستقل".

4. عثمان أبو العباس حامد "مستقل".

5. الدكتور أحمد عبد الشافي "مستقل".

6. شاذلي عبداللطيف "مستقل".

7. محمد السيد سليمان "مستقل".

8.شاذلي قرباوي عن حزب الوفد.