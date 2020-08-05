شاب يقتل شقيقه أثناء فض مشاجرة مع شقيقتهما بالشرقية

لقي طالب في كلية الطب مصرعه إثر إصابته بجرح طعني على يد شقيقه الأكبر، أثناء قيام الأخير بفض مشاجرة بين الأول وشقيقتهما بمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية إخطارًا يفيد بتلقي مركز شرطة أولاد صقر بلاغًا بمقتل "عماد أ ع" طالب بالفرقة الثالثة بكلية الطب، ومقيم بمركز أولاد صقر، إثر إصابته بطعنة نافذة.

وانتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين وقوع مشاجرة بين المجني عليه وشقيقته، وأثناء تدخل شقيقهما "ح" 35 عامًا، لفض المشاجرة تصادف قيام المجني عليه بالإمساك بسكينة، وإثر تطور المشاجرة ومحاولة المتهم أخذ السكينة أصيب المجني عليه بطعنة نافذة أدت لوفاته.

وألقت الشرطة القبض على المتهم، وأفاد أنه لم يقصد قتل شقيقه، ولكنه كان يحاول إبعاده عن شقيقتهما، مشيرًا إلى أنه دائم افتعال المشاجرات معهم .

تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.