الأوراق المطلوبة لاختبارات القدرات بتنسيق 2020

كشف السيد عطا المشرف على التنسيق ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الموقع الإلكتروني سيبدأ في استقبال رغبات طلاب الثانوية العامة للتسجيل في اختبارات القدرات، بدءًا من غدٍ الخميس، على أن تبدأ الاختبارات يوم السبت الموافق 8 أغسطس.

وتستعرض " الوطن"، الأوراق المطلوبة لإجراء اختبارات القدرات:

الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات بالكلية:

1) - رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة، وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في ادائها.

2) – عدد (1) صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية، والتي تتطلب عدد (2) صورة شخصية بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.

وهذه المرحلة قاصرة على طلاب الثانوية العامة المصرية فقط، وسيتم الإعلان لاحقاً عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية - الأجنبية)، ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية والمدارس الفنية الصناعية نظام (5،3) سنوات في ضوء شروط وقواعد القبول وذلك بعد ظهور نتائج هؤلاء الطلاب.

وسيتم الإعلان عن بدء المرحلة الأولى للتنسيق لطلاب الثانوية العامة، بعد الانتهاء من مرحلة اختبارات القدرات.