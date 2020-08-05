الجيزة: 73 مرشحا يتنافسون على 8 مقاعد بانتخابات مجلس الشيوخ

أيام قليلة ويبدأ التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، وبالتحديد بداية من يومي 9 و10 أغسطس للمصريين بالخارج، ويومي 11 و12 للمصريين داخل مصر، وذلك بعد أن شهدت الفترة الماضية منافسة شرسة بين المرشحين على المقاعد الفردية أملا في نيل أصوات الناخبين.

واحتلت محافظة الجيزة المركز الثاني بعد القاهرة من حيث الدوائر الأكثر في عدد المترشحين فردي بنحو 73 مرشحاً، موزعة كالآتي: 52 مرشح مستقبل، و8 مرشحين لحزب مستقبل وطن و3 مرشحين لحزب الوفد، ومثلهم لحزب أبناء مصر، ومرشحان لحزب المؤتمر، ومرشح لكل من حزب الغد، وحزب مصر المستقبل، وحزب التحرير المصري، وحزب الحركة الوطنية.

وشملت أسماء المرشحين بمحافظة الجيزة كل من:

1- عادل عبدالفتاح مأمون ناصر

2 عصام هلال محمود محمد

3 احمد يسرى السيد عبدالعال قطب

4 عمر احمد عمر محمد زايد

5 احمد احسان مصطفى دياب

6 عمرو محمد يسرى ابراهيم عبده

7 محيى محمد حافظ عثمان عثمان

8 عمرو ابراهيم على محمد القماطى

9 ربيع نبيل توفيق محمود

10 مصطفى يوسف ابوزيد رضوان

11 حسام الدين سيف النصر سيد سيف النصر

12 اشرف سامى عجيب ميخائيل

13 اكرم جمعه عيسى ابراهيم

14 حسن عبداللطيف عبدالرحمن طنطاوى

15 محمد احمد ابورحاب احمد

16 عبدالعظيم محمد الزينى عبدالعظيم محمود الشيخ

17 محمد محمود عبدالسميع صالح

18 رحاب حلمى السيد ابراهيم

19 احسان ابراهيم مأمون ابراهيم

20 احمد السيد حمزه محمد هارون

21 شحاته ندير شحاته محمد منيس

22 ويصا ثابت البنا ميخائيل

23 محمود صالح محمد الحسانين سند عسكر

24 احمد فيصل محمد فيصل

25 عبدالله محمد حسين محمد

26 مدحت محمود كرم اسماعيل سلمان

27 علاء الدين صبحى محمد على

28 حسن عبدالله السعيد عبدالله

29 محمد محمد محمود محمد

30 طارق شعبان عبدالفتاح داود

31 اسامه محمد ابراهيم عبدالعزيز

32 على حسن ابوشامه محمد

33 وحيد عزت احمد عبدالحميد

34 اشرف محمد بدوى عبدالقادر

35 محمد كامل عبدالحميد عابد

36 محمود فهمى اسماعيل سيد شيمى

37 محمود عماد سيد عبدالمجيد

38 عمر خالد سمير محمود سلطان بهنس

39 محمد محمود كردى فرج

40 محمود كمال عبدالحميد عماره

41 محمد صلاح عوض احمد عماره

42 احمد صلاح منصور منصور ابو عرب

43 حسناء حلمى حسن ابوزيد

44 منصور رمضان حسانين عمر

45 ليلى مصطفى رياض بسيونى

46 شريف فاروق محمد صفوت

47 عبدالحكيم عبدالحميد شحاته اسلمان

48 اسماعيل عبدالبديع رضوان عبده

49 رأفت السيد خلف عبدالجواد

50 محمد ابراهيم عبدالدايم عبدالمجيد

51 ايمن محسب سالم فرج

52 وليد محمود محمود على العسال

53 صبرى انيس اسحاق طلبه

54 لبنى عبدالرحيم امين امبابى

55 احمد حامد عبدالجليل النشرتى

56 شريف احمد محمود احمد

57 السيد عبدالنبى حافظ عبد الخالق

58 رفعت سيد محمد عطا

59 عونى محمد عونى محمد

60 مجدى شعبان احمد على حمدان

61 محمد محمد زكرى ناصف

62 احسان حسين محمد حسين

63 مصطفى محمد سيد محمد القط

64 نزيه حسين صبيح سعيد

65 هيسم عامر على عامر

66 علاءالدين احمد عبدالكريم ابوطالب

67 مصطفى عبد الصمد عبد الحميد عبد الصمد

68 محمد عادل امام مصيلحى

69 هشام حسين محمد حسن

70 سعاد محمود شلبى

71 كمال محمد عبد ربه القمبشاوى

72 محمد حلمى عبدالمجيد بيومى البنا

73 حسام يحيى عبد الرؤوف محمد العشرى