5 مرشحين يتنافسون على مقعد بـ"الشيوخ" بمطروح

أيام قليلة ويبدأ التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، وبالتحديد بداية من يومي 9 و10 أغسطس للمصريين بالخارج، ويومي 11و12 للمصريين داخل مصر، وذلك بعد أن شهدت الفترة الماضية منافسة شرسة بين المرشحين علي المقاعد الفردية أملًا في حصد أصوات الناخبين.

وجاءت مطروح كآخر الدوائر الأقل فى عدد المرشحين "فردي" بـ5 منافسين يتسابقون على مقعد واحد، منهم مرشح لحزب مستقبل وطن، وآخر لحزب النور، و3 مستقلين.

وشملت أسماء المرشحين بمحافظة مطروح كل من:-

1- رزق علوانى عبدالحميد.

2- محمد رحومة عبدالواحد.

3- صابر مصطفى رفاد.

4- فتحي رزق محمد رحومة.

5- حسين آدم جارح.