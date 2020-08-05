لو عامل مصري ومعاك إقامة صالحة.. 7 شروط حتى تستطيع دخول الإمارات

أخطر مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالكويت، الوزارة بأحدث الإجراءات التي قررتها دولة الكويت للسماح بدخول العمالة المصرية التي تمتلك وثائق إقامة صالحة وموجودة خارج دولة العمل.

وأفاد مكتب التمثيل العمالي أن هذه الإجراءات تتمثل في عدة شروط أهمها:

1- التأكد من صحة معلومات جواز السفر في طلب تصريح العودة.

2- يجب استخدام جواز السفر نفسه لحجز تذكرة السفر والقدوم إلى الإمارات.

3- في حالة وجود اختلاف في بيانات جواز السفر يجب التقدم بطلب للحصول على تصريح دخول جديد.

4- عدم حجز أو شراء تذاكر السفر أو السفر قبل الحصول على الموافقة على طلب تصريح الدخول.

5- يجب أن يكون حجز تذاكر السفر وفقاً لتاريخ السفر الفعلي، حيث تعتبر التواريخ المدخلة في الطلب تواريخ افتراضية.

6- يجب ألا يمر أكثر من 21 يوما على تاريخ صدور الموافقة على تصريح العودة .

7-إلغاء طلب تصريح العودة في حال إعادته ثلاث مرات لوجود نواقص في البيانات.