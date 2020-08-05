طيران الإمارات تستأنف تشغيل A380 إلى القاهرة

استأنفت طيران الإمارات هذا الأسبوع تشغيل طائرتها العملاقة A380 لخدمة رحلات الركاب إلى القاهرة، على أن يتم توفير طائرة A380 التي قدمتها الشركة في أكتوبر الماضي 4 رحلات أسبوعياً إلى القاهرة من دبي.

كما أعادت طيران الإمارات توفير رحلات طائرة A380 إلى أمستردام، وأضافت رحلة يومية ثانية بطائرة A380 إلى لندن هيثرو لتلبية الطلب وتوفير خيارات أوسع للعملاء.

وأعلنت طيران الإمارات اليوم أنها سوف تشغل طائرة A380 إلى جوانزو في جمهورية الصين الشعبية اعتباراً من 8 أغسطس الجاري.

وبذلك تكون طيران الإمارات قد استأنفت تشغيل طائرات A380 إلى 5 محطات، وسوف تواصل تدريجياً توسيع نشر هذه الطائرة بما يتماشى مع الطلب والموافقات التشغيلية.

ولا تزال تجربة طائرة الإمارات A380 مفضلة لدى المسافرين نظراً لتميز منتجاتها ورحابة قمراتها.

وأكدت الشركة أنه يمكن للعملاء حاليًا الطيران على متن طائرة A380 الإماراتية يوميًا إلى أمستردام، ومرتين يوميًا إلى لندن هيثرو، ومرة يوميًا إلى باريس، ومرة أسبوعية إلى جوانزو (من 8 أغسطس).

وتواصل طيران الإمارات توسيع شبكة خطوطها، حيث استأنفت خلال الأسبوع الماضي تشغيل رحلاتها من دبي إلى كل من أديس أبابا وكلارك ودار السلام ونيروبي وبراغ وساو باولو وستوكهولم وسيشيل، ليصل عدد المحطات التي تغطيها شبكة خطوطها في أغسطس إلى 68 مدينة، أي ما يعادل نصف عدد المحطات العالمية التي كانت الناقلة تخدمها قبل اندلاع الجائحة.

وتوفر طيران الإمارات لعملائها إمكانية مواصلة السفر براحة وأمان عبر مركزها في دبي بين الأميركتين وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية.

كما يمكن للعملاء من مختلف محطات الناقلة التوقف في دبي مع إعادة فتح أبواب المدينة أمام الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين.

وترحب دبي بزوارها بمن فيهم مواطني دولة الإمارات والمقيمين والسياح، بغض النظر عن البلد الذي يأتون منه.

وتقدم طيران الإمارات تغطية تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بـ"كوفيد-19" مجاناً لعملائها بغض النظر عن وجهتهم أو الدرجة التي يسافرون فيها، وتسري هذه التغطية على جميع العملاء الذين يسافرون على رحلات الناقلة حتى 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 (اكتمال الرحلة الأولى في أو قبل 31 أكتوبر 2020).

وسوف تبقى التغطية سارية لمدة 31 يوماً بدءاً من سفر أول قطاع من الرحلة، ما يعني أن العملاء يمكنهم الاستمرار في الاستفادة من هذا الضمان حتى لو تابعوا سفرهم إلى مدينة أخرى بعد وصولهم إلى وجهتهم مع طيران الإمارات.

ولا يحتاج العملاء إلى التسجيل أو ملء أي نماذج قبل سفرهم، كما أنهم غير ملزمين باستخدام التغطية. وما على أي عميل يتم تشخيص إصابته بـ"كوفيد-19" أثناء سفره سوى الاتصال بخط ساخن خاص لتلقي المساعدة والتغطية.

وتوفر طيران الإمارات رقم الخط الساخن وتفاصيل تغطية نفقات "كوفيد-19" الطبية والحجر الصحي على www.emirates.com/COVID19assistance.

وتطبق طيران الإمارات مجموعة شاملة من الإجراءات في كل خطوة من رحلة المسافر لضمان سلامة عملائها وموظفيها على الأرض وفي الأجواء، بما في ذلك توزيع علبة مستلزمات الوقاية والنظافة على جميع المسافرين مجاناً.