60 مرشحا بالقليوبية يتنافسون على 6 مقاعد في "الشيوخ"

أيام قليلة ويبدأ التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، وبالتحديد بداية من يومي 9و10 أغسطس للمصريين بالخارج، ويومي 11و12 للمصريين داخل مصر، وذلك بعد أن شهدت الفترة الماضية منافسة شرسة بين المرشحين علي المقاعد الفردية أملا في خوض أصوات الناخبين.

ويتبارى في الانتخابات بمحافظة القليوبية 60 مرشحًا لحصد 6 مقاعد فردية مخصصة للمحافظة، بينهم 9 سيدات، و6 لائتلاف الأحزاب الوطنية بقيادة حزب مستقبل وطن وحزب الشعب الجمهوري، و42 مرشحًا مستقلًا، و4 مرشحين لحزب حماة الوطن، ومرشحيّن لحزب المؤتمر، ومرشح واحد للوفد.

فيما تم استبعاد مرشح حزب الغد، ومرشحة لحزب أبناء مصر، وآخر للمصري الديمقراطي، ومرشح لـ"حقوق الانسان والمواطنة"، وآخر لـ"العربي للعدل والمساواة"، فضلًا عن استبعاد 3 مرشحين بسبب عدم استكمال الأوراق الرسمية والتخلف عن التجنيد، وتنازل مرشح آخر.

وتضمنت قوائم الإنتخابات النهائية المرشحين كلً من: