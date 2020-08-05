67 مرشحا بالإسكندرية يتنافسون على 7 مقاعد في مجلس الشيوخ

أيام قليلة ويبدأ التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، وبالتحديد بداية من يومي 9 و10 أغسطس للمصريين بالخارج، ويومي 11و12 للمصريين داخل مصر، وذلك بعد أن شهدت الفترة الماضية منافسة شرسة بين المرشحين علي المقاعد الفردية أملًا في حصد أصوات الناخبين.

وبلغ عدد المرشحين في الإسكندرية على المقعد الفردي نحو67 منافسًا يتنافسون على7 مقاعد، بواقع 6 مرشحين لحزب مستقبل وطن، و5 مرشحين لحزب حماة الوطن، ومرشحيّن اثنين لحزب الوفد، ومرشح واحد لحزب الشعب الجمهوري، ومرشح واحد لحزب الجيل الديمقراطي ومرشحيّن لحزب الإصلاح والنهضة، ومرشح واحد لحزب مصر القومي، ومرشح واحد لحزب الغد، وأيضًا مرشح واحد لحزب مصر بلدي، و3 مرشحين لحزب النور، و44 مرشح مستقل.

وشملت أسماء المرشحين بمحافظة الإسكندرية:-

1. سامح الشيمي.

2. سعد الفقي.

3. علاء جاد.

4. السيد جمعة.

5. محمد حمزة.

6. نشأت متري.

7.محمد الرشيدي.

8. عمرو نبيل.

9.علي عبد المطلب.

10. الدكتور طارق القيعي.

11. عصام الطوخي.

12.محمد بكر.

13. محمود البشيبشي.

14.سحر شريف.

15. أسامة عصمت.

16. الدكتور عادل السراجي.

17. عزمي جودة.

18. عاطف فوزي.

19. حمدي المسلماني.

20. المهندس محب مرعي.

21 . عبد الله بدران.

22. زراع المطيري.

23. طلعت مرزوق.

24. محمد السيد حسين.

25. عبد العزيز عبده.

26. حسام دياب.

27. مايسة راشد.

28. محمد الفقي.

29. دكتورة صافيناز عبد العزيز.

30. سمير الرفاعي.

31. مصطفي بشادي.

32. ياسر أبو زيد.

33. هايدي شركس.

34. محسن حماد.

35. محمود محرز.

36. معتز الحصري.

37. برنايا صليب.

38. عماد شعبان.

39. عصام سعد.

40. قباري عامر.

41. ماجدة عمر.

42. خميس التوني.

43. فتحي العزومي.

44. وليد القرنشاوي.

45. نعمة الحارث.

46.عادل الباقي.

47. محمد محروس.

48. حامد فنيتو.

49. علا مرتضي.

50. محمد غيطاني.

51. ثناء طايع.

52. كمال منصور.

53. هشام السيد.

54. عميد أمجد طعيمة.

55. أبو الحمد موسى.

56. خالد الزغفراني.

57. الدكتورة تهاني شملولة.

58 حنان بكر.

59 دعاء عسران.

60. غانم زايد.

61. أحمد النجار.

62. خليفة خلف الله.

63. مصطفي رحمي.

64. تيسير عبد القوي.

65. أحمد غانم.

66.ايمان جمال الدين.

67. طارق رشاد.