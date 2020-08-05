42 مرشحا بقنا يتنافسون على 3 مقاعد فردية بـ"الشيوخ"

أيام قليلة ويبدأ التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، وبالتحديد بداية من يومي 9 و10 أغسطس للمصريين بالخارج، ويومي 11و12 للمصريين داخل مصر، وذلك بعد أن شهدت الفترة الماضية منافسة شرسة بين المرشحين علي المقاعد الفردية أملًا في حصد أصوات الناخبين.

ويتنافس 42 مرشحًا لانتخابات مجلس الشيوخ بقنا، لاقتناص 3 مقاعد فردية على مستوى المحافظة، وتلعب القبلية الدور الأكبر في هذه الانتخابات.

وضمت قائمة المرشحين كلًا من:

1- ابوالنجا محمود عثمان المحرزي عن حزب مستقبل وطن، وهو ابن قبيلة الوشاشات.

2- محمد كمال محمود موسى، عن حزب مستقبل وطن، وهو ابن البرلماني السابق كمال موسى، وابن قبيلة العرب في مركز دشنا، ويمتلك كتلة تصويتية كبيرة في قرى أبومناع.

3- عبدالراضي عربي محمد حسن، عن حزب الشعب الجمهورية، وهو عضو مجلس الشورى السابق،و ابن مركز قنا جنوب قنا.

4- سيد أحمد فؤاد أبو زيد، عن حزب حماة الوطن، وهو ابن قبيلة العرب.

5- عبدالناصر أحمد إسماعيل "مستقل".

6- عبدالصمد عبداللطيف "مستقل".

7- أشرف عبدالغفار محمد "مستقل".

8- أحمد ربيع محمد يوسف "مستقل".

9- علاء الدين حلمي إبراهيم "مستقل".

10- مصطفى كمال عبدالوهاب "مستقل".

11- الحسن علي عباس "مستقل".

12- خالد حمادة قاسم "مستقل".

13- مساعد فارس محمد "مستقل".

14- ابتسام محمد أحمد "مستقل".

15- علاء الدين عزوز عن حزب حماة الوطن، وهو ابن قبيلة الحميدات أحد بطون الهوارة.

61-عربي أبو زيد أحمد عن حزب حماة الوطن، وهو ابن مركز فرشوط، ومدير عام التعليم الثانوي.

17- عاطف محمد كمال "مستقل".

18- محمود الكبير الصغير "مستقل".

19- يامنة محمود محمد "مستقل".

20- محمود السنوسي محمود "مستقل".

21- أحمد إبراهيم الأمير "مستقل".

٢٢- نان نصر الله زكي عن حزب الوفد الجديد.

٢٣- آمال عبدالله إسماعيل "مستقل".

24- رضا فتحى رسلان "مستقل"، نقيب قبيلة الاشراف الجعافرة، ويشغل منصب مدير إدارة قنا التعليمية.

25- عصام عطا الله محمد "مستقل".

26- هاني محمود توفيق "مستقل".

27- منصور محمد عبدالرحيم "مستقل".

28- كواعب أحمد محمد "مستقل".

29- محمود أبوبكر أحمد عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

30- حسين أحمد علي عن حزب الحركة الوطنية المصرية.

31- أشرف حافظ عبداللطيف "مستقل".

32- محمود أبوالسعود عن حزب النور.

33- عماد بارتي دميتري "مستقل".

34- آسيا محمد أحمد "مستقل".

35- عياد صبري سلامة "مستقل".

36- سناء حسن طايع "مستقلة".

37- صادق فتحي صادق "مستقل".

38- حمام على عمر "مستقل"، موظف في منطقة أزهر قنا، سطع نجمه عندما تحدث مع الرئيس السيسي خلال افتتاح صوامع المراشدة، ما أحدث له شعبية كبيرة دفعته للترشح.

39- هشام فهمي الخبير "مستقل"، وهو لواء شرطة من قوص.

04- نبيل بخيت سيد عن حزب المؤتمر، ابن قبيلة أولاد نجم إحدى بطون الهوارة.

41- عبدالله أبوالعلا محمد عن حزب حماة وطن، وابن قرى الغرب العرب.

42- عبدالفتاح محمود دنقل "مستقل"، وهو برلماني سابق، وابن قبيلة الإمارة، بمركز قفط ذو شعبية كبيرة.