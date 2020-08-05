آلان عون: معظم المنازل في بيروت لم تعد آمنة للسكن

قال عضو تكتل "لبنان القوي"، آلان عون، إن الأضرار الناتجة عن انفجار مرفأ بيروت جسمية وكبيرة، وكل الطاقات مجندة لإيجاد مأوى للمواطنين، نظرا لأن معظم المنازل دُمرت بشكل كامل ولم تعد آمنة للسكن، كما يوجد آلاف الجرحى حاليًا بالمستشفيات.

وأضاف "عون"، خلال اتصال هاتفي بنشرة أخبار "TEN"، المذاع على شاشة قناة "TEN"، أن لبنان اليوم في حالة سواد وحزن، والقلوب حزينة حتى الموت لما حدث، وبدأت المساءلة عن سبب وقوع الحادث لمحاسبتها، لافتا إلى أن الدولة تحتاج لكل المساعدات لإعادة ترميم الدمار الذي لحق بالمرفأ والمنازل المحيطة.

وأشار إلى أن الوقت الحالي ليس للمجادلة السياسية ولكن للم الشمل والوحدة الوطنية للخروج من تلك المحنة، ويجب مقاربة المحنة إنسانيًا وليس سياسيًا، لافتا إلى أنه يتطلع لتكاتف اللبنانيين.