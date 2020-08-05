غدا.. رئيس البريد يزور مبنى الهيئة الاستثماري في شبرا

يزور غدا شريف فاروق رئيس هيئة البريد، مبنى الهيئة الاستثماري بأرض السبيل بشبرا مصر، لتفقد المحور الهندسي والمحور التجاري وقطاع التفتيش والرقابة، بالإضافة إلى زيارة مكتب بريد السبيل والتجزئة المالية.

ومن المنتظر أن يلتقي رئيس الهيئة بالعاملين داخل المبنى الذي يعتبر أحد أهم الإدارات التابعة لهيئة البريد.

ويرافق رئيس الهيئة في هذه الزيارة عبده علوان نائب رئيس الهيئة لشؤون المناطق، ونهاد المعلاوي رئيس المحور الهندسي، وسامح أبوالسعود رئيس المحور التجاري وسيد طمان رئيس قطاع الرقابة والتفتيش وعدد من قيادات الهيئة.

وأعلنت هيئة البريد صباح اليوم، الانتهاء من تطوير وتحويل مكتب بريد توشكى إلى مركز خدمات بريدية متكامل وذلك ضمن تنفيذ خطة الهيئة الاستراتيجية الشاملة لتطوير مختلف القطاعات بهدف إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لكي يحصل كل مواطن على جميع الخدمات بشكل لائق وميسر وذلك ضمن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تهدف إلى أن تصبح مراكز الخدمات البريدية واجهة المواطن للحصول على خدمات الحكومة الإلكترونية.