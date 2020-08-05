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محمود مسلم

الطيران الحربي الإسرائيلي ينتهك أجواء لبنان

كتب:

(وكالات)
11:02 م | الأربعاء 05 أغسطس 2020
سلاح الجو الإسرائيلي

سلاح الجو الإسرائيلي

واصل الطيران الإسرائيلي انتهاكه الأجواء اللبنانية، مكثفا من طلعاته الجوية فوق مدن وقرى الجنوب اللبناني، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقال الجيش اللبناني، في بيان، اليوم، إن "طائرة مسيرة عن بعد (درون) تابعة للعدو الإسرائيلي انتهكت الأجواء اللبنانية لمسافة حوالي 100 متر ولمدة 15 دقيقة، وعملت على تصوير نقطة مراقبة تابعة للجيش اللبناني في الجنوب، ثم غادرت الأجواء باتجاه الداخل المحتل".

وأوضح الجيش اللبناني، أنه "تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

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