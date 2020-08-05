ماجدة الرومي توجه نداء للدول العربية: اللي مش قادر يصلي لينا

قالت الفنانة ماجدة الرومي، إن دعوتها للوحدة العربية والتضامن العربي ليست حلما، بل أمنية وتمني من شخص ذاق معنى الحرب، موضحة أن شعب لبنان متمرس بالحروب والظروف الصعبة ويعود ليقف على قدمه مرة أخرى ويلملم جراحه، ويستمر في عمله.

ووجهت "الرومي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري على دعمه وتضامنه مع الشعب اللبناني في حادث الانفجار الضخم الذي حول بيروت لمدينة منكوبة.

وتابعت: "نشكر كل دولة تحط إيدها معانا اليوم، احترامي وتمنياتي الصادقة ربنا يسلم كل الدول العربية، شعب لبنان متضامن مع بعضه، ويعملوا كي يظهر نهار غدًا أحلى، نحن بحاجة لتضامن المصريين سواء المعنوي أو المادي، فالقتلى بالمئات والجرحى بالآلاف، كل ما نروح بيوت اتهدمت هنلاقي وفيات أكتر".

وأشارت إلى أن المستشفيات في لبنان لم تعد تستوعب أعداد القتلى والجرحى، موجهة نداء للدول العربية والخليجية: "نداء من أجل الإنسانية، الشخص اللي مش قادر يصلي لينا، واللي قادر يقف معنا، إحنا شعب ادمر 7 مرات وبيقوم من جديد، ده طبيعة شعب".