حصاد عمل لجنة اتصالات النواب في دور الانعقاد الخامس

حرصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب على إعداد تقرير برلمانى يحتوي على حصاد عملها في دور الانعقاد الخامس، والذي من المرجح أن ينتهي خلال الشهر الحالى.

تضمن التقرير عدد التشريعات التى ناقشتها اللجنة، وصوت عليها البرلمان وتم التصديق عليها من رئيس الجمهورية، كما سرد التقرير التحول الرقمي الذي سارعت قطاعات لدولة بالعمل عليه لاستكمال منظومة العمل في ضوء جائحة فيروس كورونا.

من جانبه، أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة حرصت في إعداد تقريرها البرلماني على تسليط الضوء على التشريعات التي ساهمت فى حماية المجتمع المصرى والأفراد فى ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعى.

وقال لـ"الوطن "، إن قانون تقنية المعلومات ،والمعروف إعلاميا "بالجريمة الإلكترونية "كان الأداة الحقيقية التي تم استخدامها لكشف بعض الجرائم غير الأخلاقية عن طريق تطبيق "تيك توك "، لافتا إلى أن اللجنة أخذت على عاتقها العمل على إعداد قانون متوازن للقضاء بعض المشكلات التى واجهت المواطنين فى ظل التطور التكنولوجى ومن بينها سرقة الحسابات "الهاكرز"، السب والقذف والتنمر، وتركيب الصور للفتيات بقصد ابتزازهم، ونشر الشائعات لإثارة البلبلة فى الشارع المصري.

وأوضح النائب أحمد بدوي أن القانون الثانى الذى تحقق تنفيذه على أرض الواقع بتصديق رئيس الجمهورية عليه منذ أيام هو قانون حماية البيانات الشخصية وهو من القوانين الهامة بحيث يحمى خصوصيات المواطنين على السوشيال ميديا وعبر هواتفهم، ويساهم بشكل كبير فى دعم الاستثمار فى صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وشدد "بدوي"، على أن اللجنة تنتظر إرسال الحكومة لمشروع قانون المعاملات الإلكترونية المعروف إعلاميا بقانون "التجارة الإلكترونية.

وقال: إذا لم نتمكن من مناقشته في الوقت المتبقى من زمن الفصل التشريعى الأول، فمن المؤكد أن الحكومة ستطرحه على أجندة أعمال البرلمان في الفصل التشريعى الثاني والمزمع انعقاده فى يناير 2021.

وأشار رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن جائحة فيروس كورونا، ساهمت في توجه كثير من القطاعات بالدولة نحو التحول الرقمي، وذلك بهدف مواكبة الظروف التى لحقت بهذة الفترة.

وقال إن أزمة فيروس كورونا كانت كاشفة عن مدى نجاح الدولة فى تنفيذ تكليفات القيادة السياسية لتحقق التحول الرقمى، مبينا أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب حرصت على عقد عدة اجتماعات بنظام الفيديو كونفرانس وتطبيقات الزووم مع عدد من المسئولين وعلى رأسهم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات والذي بذل جهدا كبيرا خلال جائحة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن التقرير النهائى للجنة الاتصالات سيوجه فيه الشكر لكلا من وزير الاتصالات، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، الذي حرص على إعداد تقرير شهرى لقياس الشبكات فى كل محافظات مصر، وتدعيم المناطق الضعيفة،و تركيب جميع الشبكات الأربع للمحمول على الطرق الجديدة التى افتتحها رئيس الجمهورية مثل الطريق الاقليمى والطريق الحر. قائلا: كان هذا الأمر من أحد توصيات اللجنة البرلمانية، وهو تغذية كل الطرق الجديدة والتى يتم إنشائها حاليا بشبكات المحمول.

وشدد "بدوي" على أن التقرير النهائى لعمل اللجنة تضمن أيضا التحول الذى طرأ على خدمات مكاتب البريد ،وذلك بالتزامن مع التحول الرقمى الذى تشهده الدولة المصرية.

وقال "الهدف من هذا التحول هو التيسيير على المواطنين ومنع التكدس والزحام فى بعض الأماكن، بحيث تستطيع الآن استخراج شهادة براءة الذمة ،شهادة الميلاد، مخالفات السيارات وخدمات أخرى عن طريق مكاتب البريد.