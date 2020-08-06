28 مرشحا يتنافسون على 4 مقاعد بانتخابات الشيوخ في أسيوط

أيام قليلة ويبدأ التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ وبالتحديد بداية من يومي 9 و10 أغسطس الجاري للمصريين بالخارج، ويومي 11 و12 من نفس الشهر للمصريين داخل مصر، وذلك بعد أن شهدت الفترة الماضية منافسة شرسة بين المرشحين على المقاعد الفردية أملا في حصد أصوات الناخبين.

وبلغ عدد المرشحين في محافظة أسيوط على المقعد الفردي نحو 28 مرشحا يتنافسون على 4 مقاعد بواقع 4 مرشحين لحزب مستقبل وطن و4 مرشحين لحزب حماة وطن، ومرشح عن حزب الوفد ومرشح عن حزب المؤتمر، و18 مرشحا مستقلا.

وشملت أسماء المرشحين بمحافظة أسيوط كلا من:

1- مجدى عبدالرحيم سليم عبدالرحمن وشهرته "مجدى سليم"

2- عصام الدين عبدالغنى يسن سيد بركات وشهرته "عصام بركات"

3- محمد عبدالمنعم زين قرشى، وشهرته "حماده قرشى"

4- مصطفى محمود إبراهيم عبدالمجيد، وشهرته "مصطفى الكحيلى"

5- على سيد محمد عبدالجليل

6- عادل محمد حجازى احمد

7- على لافى على حسن

8- احمد خليفة عبدالله دياب

9- هشام يوسف فهمى يوسف

10- رمضان سيد محروس ابوزيد

11- صلاح خليل تونى خليل، وشهرته "صلاح التونى"

12- محمد فرغلى محمد محمد.

13- عز حمزه على ابو يونس، وشهرته "عز ابو يونس"

14- محمد سيد سليمان احمد، وشهرته "محمد شيخون"

15- ناصف شاكر سيد محمود،

16- حامد فوزي سعد سيد، وشهرته "حامد السيد" محامى حر،

17- ايهاب حلمى رزق الله عوض

18- عصمت جلال عبدالحفيظ درويش

19- ممدوح يوسف فرغلى عبدالغني، وشهرته "ممدوح الملاخ"

20- محمد أحمد فرغلى مصطفى، وشهرته "محمد الصحفي"

21- محمد عبدالسلام على حسانين، وشهرته "محمد عبدالسلام مك

22- نتعى موريس عبدالله سليمان

23- شوفي احمد محمد احمد مهران الغطريفي

24- هانى سعد راضى عثمان

25- ايمن عيد محمد ابراهيم، وشهرته "ايمن عيد طه"

26- أحمد مرسى أحمد مرسى، وشهرته "أحمد الحبروني"

27- عبدالناصر مصطفى سالم منصور، وشهرته "ناصر مصطفى نبق"

28- منتصر مالك يعقوب قلدس.