5 مرشحين يتنافسون علي المقعد الفردي بـ"الشيوخ" بجنوب سيناء

أيام قليلة ويبدأ التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، وبالتحديد بداية من يومي 9 و10 أغسطس للمصريين بالخارج، ويومي 11و12 للمصريين داخل مصر، وذلك بعد أن شهدت الفترة الماضية منافسة شرسة بين المرشحين علي المقاعد الفردية أملًا في حصد أصوات الناخبين.

ونصيب محافظة جنوب سيناء من مقاعد "الشيوخ" اثنين فقط، الأول فردي والثاني القائمة.

ويتنافس علي المقعد الفردي بجنوب سيناء خمس مرشحين فقط، حيث ينافس حزب مستقبل وطن وحزب النور بمرشح لكل منهما، إضافة إلى ثلاثة مستقلين من أبناء قبائل سيناء.

والمرشحون الخمس هم:

1- علي عطوة مضعان مرشح مستقبل وطن، من مدينة رأس سدر، وابن قبيلة العليقات بجنوب سيناء، وهو عضو سابق في انتخابات مجلس الشعب 2005/ 2010 محامي بالنقض.

2- فراج موسي فراج "فردي" محامي، وكان يرأس المجلس المحلي لمدينة دهب ومن قبيلة المزينة.

3- الشيخ عبد الحليم الجمال مرشح حزب النور، وعضو سابق في مجلس الشورى، ووكيل اللجنة الاقتصادية سابقًا، وعضو البرلمان العربي، وسبق له الترشح في انتخابات النواب الماضية وفشل في جولة الإعادة، ويقيم في مدينة الطور .

4- صلاح ربيع، ابن قبيلة القرارشة براس سدر، وعضو سابق في مجلس الشعب لدورتين سابقتين.

5 - صالح حميد، محامي حر، وعضو مجلس محلي المحافظة، وابن قبيلة المزينة بنويبع.

أما جيفارا الجافي فمرشح عن حزب مستقبل وطن على مقعد القائمة، وهو أمين الحزب المحافظة ويعمل أمين غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء.