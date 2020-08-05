بالأسماء.. أوائل الثانوية العامة بمحافظة جنوب سيناء شعبة الأدبي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، أسماء أوائل الثانوية العامة في الشعبة الأدبية.

وأكد محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، سيقوم بتكريم أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة، في احتفالية كبرى.

وقال وكيل الوزارة، إنه حرص على إجراء اتصالات هاتفية بجميع الأوائل لتهنئتهم بالتفوق، متمنيًا لهم كل التوفيق والنجاح في حياتهم ودراستهم المستقبلية.

وجاءت أسماء العشرة الأوائل على مستوى المحافظة بالشعبة الأدبية على النحو التالي:

1- رقية سامي أبو العلا عزب خطاب، من مدرسة أبورديس الثانوية العامة المشتركة، 401.5 درجة.

2- منار جمال علي أحمد، من مدرسة أبوزنيمة الثانوية، 399.5 درجة.

3- شهاب محمد سعيد محمود، من مدرسة شرم الشيخ الثانوية الرسمية لغات بحي النور، 399 درجة.

4- نسمة رضا إبراهيم محمد، من مدرسة أبوزنيمة الثانوية، 398.5 درجة.

5- نانسي حسام شهاب الدين أحمد، من مدرسة شرم الشيخ الثانوية الرسمية لغات بحي النور، 397.5 درجة.

6- شروق محمد رشاد محمد، من مدرسة أبورديس الثانوية العامة المشتركة، 397.5 درجة.

7- تاتيانا ستانيسلافوفنا كاربوفا كاربوفا، من مدرسة دهب فيوتشر لانجوتش سكول الثانوية، 395.5 درجة.

8- مارينا هاني ميخائيل جاب الله، من مدرسة الزهور الثانوية بطور سيناء، 395.5 درجة.

9- مارتينا أيمن فوزي شفيق يعقوب، من مدرسة شرم الشيخ الثانوية الرسمية لغات بحي النور، 395 درجة.

10- نورا عادل أحمد حمد الله، من مدرسة الزهور الثانوية بطور سيناء، 392.5 درجة.

يُذكر أن نسبة النجاح بامتحان الشهادة الثانوية بجنوب سيناء بلغت 89.5%.