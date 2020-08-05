بالأسماء.. أوائل الثانوية العامة بمحافظة جنوب سيناء شعبة العلمي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، أسماء أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة في الشعبة العلمية "علوم" و"رياضيات".

وأكد محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن نسبة النجاح بامتحان الشهادة الثانوية لهذا العام على مستوى المحافظة بلغت 89.5%، مشيرًا إلى أن نسبة نجاح البنين وصلت إلى 90.5%، ونسبة نجاح البنات إلى 88.7%.

وأضاف وكيل الوزارة، أن أوائل الشعبة العلمية "علوم" على مستوى المحافظة جاءوا طبقًا لإعلان الكونترول على النحو التالي:

1- هبة هاني عبد الستار علي من مدرسة الزهور الثانوية بطور سيناء، بمجموع 407.5 درجة.

2- آية إبراهيم محمود أبو الفضل (منازل) بإدارة أبو زنيمة، بمجموع 407 درجة.

3- آلاء شحات السيد عبد الباقي، من مدرسة الزهور الثانوية بطور سيناء، بمجموع 406.5 درجة.

4- آدم صبحي إبراهيم محمود، من مدرسة أبو زنيمة الثانوية، بمجموع 406.5 درجة.

5- محمد حسام خلف الله علي، من مدرسة الشهيد محمود ناجي الثانوية بطور سيناء، 406 درجة.

6 - نورهان احمد حسين علي من مدرسة الزهور الثانوية بطور سيناء، 406 درجة.

7- محمد ربيعي عبد الحكيم عبد الرحمن، من مدرسة شرم الشيخ الرسمية لغات بحي النور، 405.5 درجة.

8- محمود محمد محمود موسى، من مدرسة شرم الشيخ الرسمية لغات بحي النور، 405.5 درجة.

9- عبد الرحمن خالد شوقي علي الخولين من مدرسة أبو رديس الثانوية العامة المشتركة، 405.5 درجة.

10- سهيلة إبراهيم محمد عطية، من مدرسة أبو زنيمة الثانوية، 405.5 درجة.

أما أوائل الشعبة العلمية "رياضيات" على مستوى المحافظة على النحو التالي:

1- بيتر يوسف ميرهم فرج، من مدرسة شرم الشيخ للخدمات الخاصة، 407 درجة.

2- عمر محمد عبد العظيم محمد، من مدرسة شرم الشيخ الرسمية لغات، 403.5 درجة.

3 - سما محمد عبد الملك أبو علي، من مدرسة شرم الشيخ الرسمية لغات، 403.5 درجة.

4- عبد الرحمن زكي فايز بكر محفوظ من مدرسة أبو زنيمة الثانوية، 402 درجة.

5- مهند هشام السيد محمودن من مدرسة أبوزنيمة الثانوية، 402 درجة.

6- بيتر أشرف سامي درياس، من مدرسة شرم الشيخ للخدمات الخاصة الثانوي العام، 400.5 درجة.

7- أحمد عبد الرازق عبد العظيم حسن، من مدرسة الأمل الرسمية بطور سيناء، 400.5 درجة.

8- أحمد رجائي أبو الفتوح علي، من مدرسة أبوزنيمة الثانوية، 400,5 درجة.

9- ديموند وائل رسمي، من مدرسة شرم الشيخ الرسمية لغات بحي النور، 399.5 درجة.

10 – صلاح الدين حاسم محمد محمد، (منازل) بإدارة الطور التعليمية، 397.5 درجة.