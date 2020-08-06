وزيرة الصحة تواسي نظيرها اللبناني هاتفيا وتبحث توفير الاحتياجات الطبية

أجرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اتصالا هاتفيا، مساء أمس، بوزير الصحة اللبناني حمد حسن، في إطار التكاتف بين البلدين الشقيقين حكومة وشعبًا والوقوف جنبًا إلى جنب لمساندة الشعب اللبناني في تلك الأزمة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أعربت عن كامل المواساة للشعب اللبناني بعد وقوع حادث انفجار مرفأ بيروت، مساء أول أمس، داعية المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى للمصابين، وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان.

وأضاف مجاهد أن الوزيرة أكدت لنظيرها اللبناني حرص مصر على توفير كل سبل الدعم والاحتياجات الطبية للدولة الشقيق، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث جرى تجهيز طائرتين بالمساعدات الطبية من أدوية بكل أنواعها ومحاليل ومستلزمات طبية وجراحية وآلات عمليات وجارٍ إرسالها إلى بيروت بشكل عاجل.

وأشار مجاهد إلى أن وزير الصحة أكدت التواصل المستمر مع نظيرها اللبناني وتسخير كل الإمكانات لمساندة الشعب اللبناني ودعمه في تخطي تلك الأزمة.