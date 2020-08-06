الذهب يرتفع 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 920 جنيها

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا 3 جنيهات، مع بداية تعاملاته وسط توقعات بمواصلة المعدن الأصفر ارتفاعاته بالبورصات العالمية وأسواق المال.

ويباع عيار 24 بـ1.052 جنيه، مقابل 1.049 جنيه أمس، فيما سجّل سعر جرام عيار 21 قيمة 920 جنيهًا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 788 جنيهًا، بينما بلغ الجنيه الذهب نحو 7 آلاف و363 جنيهات.

وواصلت أسعار الذهب، في السوق المحلية ارتفاعاتها القياسية، أمس، مع توقعات باستمرار ارتفاعه عالميا ليتجاوز سعر الأوقية 2000 دولار، مع استمرار إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة للاستثمار.